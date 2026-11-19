EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
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SAN JOSE, Kalifornien, und CHICAGO, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen für KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), , gab heute neue Erweiterungen seines breiten Portfolios an AMD EPYC-basierten All-Flash-Speicherservern bekannt. Zu den ersten Systemen, die ab sofort ausgeliefert werden, gehört das Petascale-System mit Prozessoren der 6. Generation der AMD EPYC 9006-Serie (früher unter dem Codenamen "Venice" bekannt); weitere Produkte werden folgen, sobald AMD neue SP8-CPU-Versionen auf den Markt bringt. Dies sind die ersten Speicherprodukte, die die PCIe-Gen-6-I/O-Spezifikation unterstützen und eine um 100 % höhere sequenzielle Lesebandbreite gegenüber PCIe Gen 5 bieten.
"Die zunehmenden KI- und HPC-Workloads erfordern Speicherlösungen, die mit der Leistung heutiger CPU- und GPU-Cluster Schritt halten können", sagte Vik Malyala, Chief Business Officer bei Supermicro. "Mit unseren neuen All-Flash-Speicherservern auf Basis von AMD EPYC-Prozessoren und der Flexibilität der DCBBS-Architektur bieten wir eine verbesserte PCIe-Gen-6-Bandbreite, hohe Dichte und skalierbare Kapazität. Diese Plattformen lassen sich für HPC-, KI-Trainings- und Inferenz-Workloads anpassen und bieten Partnern im Bereich softwaredefinierter Speicher gleichzeitig bewährte, validierte Systeme, auf die sie sich verlassen können."
Für weitere Informationen zum KI-Speicherlösungsportfolio von Supermicro klicken Sie hier, und sehen Sie sich hier eine Videozusammenfassung der Veröffentlichung an.
Supermicro wird den neuen All-Flash-Speicherserver im Petascale-Bereich am Stand Nr. 4017 auf der Supercomputing 2026 vom 15. bis 20. November in Chicago vorstellen.
Das erste System der neuen Produktfamilie vereint außergewöhnliche Speicherdichte in einem 2U-Gehäuse und unterstützt bis zu 32 E3.S-NVMe-SSDs - wodurch mit 122-TB-Laufwerken eine Kapazität von bis zu 3,93 PB erreicht wird. Die ausgewogene I/O-Architektur unterstützt bis zu vier x16-Hochleistungs-Netzwerkkarten und ermöglicht so die für KI-Data-Lakes, groß angelegte Analytik und Speichernetzwerke mit hohem Durchsatz erforderliche nachhaltige Bandbreite, während Kunden gleichzeitig die Flexibilität erhalten, das System für ihre spezifischen Workload- und Fabric-Anforderungen zu optimieren.
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Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
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19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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