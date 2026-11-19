DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Erwerb von Unternehmensanteilen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Mergers & Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

The New Meat Company AG: Erwerb von Unternehmensanteilen im Rahmen der strategischen Neuausrichtung

Berlin (pta000/19.11.2026/15:30 UTC+1)

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DS Deutsche Silber AG (derzeit noch firmierend als The New Meat Company AG) unterzeichnet Vertrag über den Erwerb von acht norwegischen Silberprojekten von Teako Minerals und erweitert den Vorstand

Hamburg, 19. November 2026. Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217), die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26. August 2026 künftig als DS Deutsche Silber AG firmieren wird (die "Gesellschaft" oder "DS Deutsche Silber"), hat heute nach Zustimmung des Aufsichtsrats mit der Teako Minerals Norway AS und deren Muttergesellschaft Teako Minerals Corp. (CSE: TMIN) (gemeinsam "Teako") einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien der Hanse Silber AS, Norwegen, unterzeichnet. Die Hanse Silber AS unterhält Rechte an acht Silber- und polymetallischen Explorationsprojekten in Mittel- und Nordnorwegen mit einer Gesamtfläche von rund 456 km(2) (Kvittinden, Husvika, Sund, Leland, Greipfjellet, Hyllvatnet, Vinterskard und Stortuva). Teako behält an jedem Projekt eine wirtschaftliche Beteiligung von 10%.

Der Gesamtkaufpreis beträgt EUR 3,6 Mio. Davon zahlt die Gesellschaft EUR 100.000 in bar, während der Restbetrag von EUR 3,5 Mio. durch die Ausgabe von 2.592.592 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,35 je Aktie erbracht werden soll. Die neuen Aktien sollen im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden, über die eine noch einzuberufende Hauptversammlung der Gesellschaft beschließen soll.

Wichtiger Hinweis zum Ausgabebetrag: Der Ausgabebetrag von EUR 1,35 je Aktie bezieht sich auf die Aktien der Gesellschaft nach Durchführung der von der Hauptversammlung am 26. August 2026 beschlossenen ordentlichen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1 durch Zusammenlegung von Aktien. Diese Kapitalherabsetzung ist bislang weder im Handelsregister eingetragen noch aktientechnisch umgesetzt. Bezogen auf die derzeit gehandelten Aktien der Gesellschaft entspricht der Ausgabebetrag rechnerisch EUR 0,135 je Aktie.

Der Vollzug des Erwerbs steht unter mehreren Bedingungen, insbesondere der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft zur Kapitalerhöhung und einem uneingeschränkten Bericht eines gerichtlich zu bestellenden Sacheinlageprüfers sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Norwegen. Die Parteien streben den Vollzug bis zum 31. März 2027 an.

Mit dem Erwerb setzt die Gesellschaft die von der Hauptversammlung beschlossene Neuausrichtung auf die Exploration von Silber und weiteren strategischen Rohstoffen in Europa um.

In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat den Vorstand der Gesellschaft um Herrn Salvatore Pinizzotto und Herrn Sigurd Høystad erweitert.

Salvatore Pinizzotto verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Rohstoff- und Metallindustrie, mit besonderem Schwerpunkt auf Marktanalyse, strategischer Entwicklung und internationalen Industrieorganisationen. Er war unter anderem Generalsekretär der International Rubber Study Group (IRSG) sowie in leitenden Funktionen bei der International Nickel Study Group (INSG) und der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) tätig. Er ist Mitgründer und Managing Director von Xida Communications, einer auf strategische Markt- und Industrieanalysen spezialisierten Beratungsgesellschaft.

Sigurd Høystad verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung als Gründer, Investor, Berater und operativ tätige Führungskraft; dabei hat er neue Technologien von ersten Konzepten bis hin zu einsatzfähigen Produkten entwickelt. Er besitzt Fachkenntnisse in der Entwicklung von Deep-Learning-Modellen, in geowissenschaftlichen Datenpipelines sowie in der Echtzeit-Datenintegration. Aktuell konzentriert er sich darauf, modernste Deep-Learning-Verfahren in der Rohstoffexploration einzusetzen.

Dem Vorstand gehören damit Herr Salvatore Pinizzotto, Herr Sigurd Høystad und Herr Jargal Hazem an.

Mitteilende Person: Jargal Hazem, Mitglied des Vorstands

Kontakt

The New Meat Company AG (künftig DS Deutsche Silber AG)

Investor Relations: Jargal Hazem

E-Mail: investor.relations@thenewmeatco.com -- Telefon: +49 30 68 05 22 28

Kantstraße 127, 10625 Berlin

Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahme von der Registrierungspflicht angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere zum Vollzug des Erwerbs, zu dessen Zeitpunkt und zu den künftigen Explorationsaktivitäten. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Vorstands und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Zustimmung der Hauptversammlung, der Sacheinlageprüfung, der behördlichen Genehmigungen und der Eintragungen im Handelsregister. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren.

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Aussender: The New Meat Company AG Kantstr. 127 10625 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Jargal Hazem Tel.: +49 30 68 05 22 28 E-Mail: jargal.hazem@thenewmeatco.com Website: www.thenewmeatco.com/investor-relations ISIN(s): DE000A3H2176 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg

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November 19, 2026 09:30 ET (14:30 GMT)