DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Absichtserklärung über Einbringung der exploreIQ-Technologie gegen Ausgabe neuer Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

The New Meat Company AG: Absichtserklärung über Einbringung der exploreIQ-Technologie gegen Ausgabe neuer Aktien

Berlin (pta000/06.07.2026/18:45 UTC+2)

6. Juli 2026, 17:50 CET

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 6. Juli 2026 - The New Meat Company AG: Absichtserklärung mit der SEASIDE Capital Markets GmbH über die Einbringung der Explorations-Technologie exploreIQ gegen Ausgabe neuer Aktien

Berlin, 6. Juli 2026 - Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217), Berlin, und die SEASIDE Capital Markets GmbH, Hamburg, ("SEASIDE") haben am 6. Juli 2026 eine Absichtserklärung (Letter of Intent) über die Einbringung der von SEASIDE eigenentwickelten Explorations-Technologie exploreIQ in die Gesellschaft geschlossen. Die Einbringung soll im Wege einer Sacheinlage gegen Gewährung neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien der Gesellschaft erfolgen (Sachkapitalerhöhung). Die Transaktion ist der erste Umsetzungsschritt der mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Juni 2026 angekündigten Neuausrichtung auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe.

Den Transaktionswert der exploreIQ-Technologie ordnen die Parteien, vorbehaltlich eines noch einzuholenden Bewertungsgutachtens, indikativ auf etwa EUR 0,5 Mio. ein. Die neuen Aktien sollen zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben werden, der dem anteiligen Betrag am Grundkapital je Aktie nach dem in der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Juli 2026 zu beschließenden Kapitalschnitt (Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1) entspricht. Die endgültige Zahl der neuen Aktien wird auf Grundlage des gutachterlich bestätigten Einbringungswerts und des Ausgabebetrags von EUR 1,00 je Aktie festgelegt.

Die Kapitalerhöhung soll aus dem von der Hauptversammlung am 16. Juli 2026 zu beschließenden Genehmigten Kapital 2026 der Aktionäre durchgeführt werden. Die Wirksamkeit der Einbringung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung zu den vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen, der Eintragung des Kapitalschnitts und des Genehmigten Kapitals 2026 in das Handelsregister, der werthaltigkeitsbezogenen Prüfung der Sacheinlage sowie des Abschlusses eines verbindlichen Einbringungsvertrags.

Bei exploreIQ handelt es sich um eine eigenentwickelte, geodatenbasierte Explorations-Intelligence-Plattform im Sinne der mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Juni 2026 angekündigten geodatenbasierten Dienstleistungen für die Rohstoffexploration. Sie identifiziert systematisch unbesetzte, aussichtsreiche Explorationsflächen ("Open Ground") und bewertet diese anhand offener geologischer Daten mit einem Prospektivitäts-Score.

Über die The New Meat Company AG

Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Mit der vorgeschlagenen Neuausrichtung wird die Gesellschaft ihren Schwerpunkt auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe verlagern.

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July 06, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)