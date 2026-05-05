DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sowie strategische Neuausrichtung - Geprüfte Abschlüsse festgestellt; Maßnahmen zur Stabilisierung und Neuausrichtung eingeleitet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

The New Meat Company AG: Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sowie strategische Neuausrichtung

Geprüfte Abschlüsse festgestellt; Maßnahmen zur Stabilisierung und Neuausrichtung eingeleitet

Berlin (pta000/05.05.2026/18:05 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

The New Meat Company AG - Veröffentlichung der geprüften Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2024 und Neuausrichtung der Gesellschaft

5. Mai 2026, 17:25 CET - Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) gibt bekannt, dass die geprüften Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 sowie vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 heute festgestellt worden sind.

Das Geschäftsjahr 2023 war maßgeblich von außerordentlichen Abschreibungen auf Finanzanlagen geprägt. Aufgrund dauerhafter Wertminderungen von Portfoliobeteiligungen sowie des Abgangs von Beteiligungen fielen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 3.396.995,82 an. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 43.080,00; der Jahresfehlbetrag betrug EUR 4.133.146,71. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 betrug EUR 398.105,09; das Eigenkapital belief sich auf EUR 127.475,14.

Im Geschäftsjahr 2024 konnte der Jahresfehlbetrag auf EUR 67.090,82 erheblich reduziert werden. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 5.521,68. Der kumulierte Bilanzverlust beträgt EUR 6.358.337,04; die Bilanzsumme reduzierte sich auf EUR 129.804,07. Zum 31. Dezember 2024 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 76.684,78 aus.

Zur Beseitigung der bilanziellen Unterdeckung wurden mit wesentlichen Gläubigern Forderungs-verzichte vereinbart sowie ein Darlehensvertrag mit der MERIDIANA Capital Markets SE, Hamburg, abgeschlossen. Im November 2025 schloss die Gesellschaft darüber hinaus eine umfassende Investorenvereinbarung mit der MERIDIANA Capital Markets SE ab, im Rahmen derer sich MERIDIANA mit rund 16 % am Grundkapital der The New Meat Company AG beteiligte. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit liegt nicht vor; die Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist gesichert.

Die Gesellschaft verfolgte seit ihrer Gründung das Ziel, durch den Aufbau technologiegestützter Produktions- und Vermarktungsstrukturen einen Beitrag zur Ressourceneffizienz in der europäischen Lebensmittelwirtschaft zu leisten. Vor dem Hintergrund tiefgreifender geopolitischer Veränderungen hat der Vorstand die Gesamtstrategie der Gesellschaft einer grundlegenden Neubewertung unterzogen.

Nach positiven Vorgesprächen mit potentiellen strategischen Partnern, prüft der Vorstand konkret, den Kernansatz des Geschäftsmodells, Ressourcensouveränität durch Technologie, im Zusammenhang mit dem im Mai 2024 in Kraft getretenen EU Critical Raw Materials Act (CRMA), der eine signifikante Steigerung des Eigenabbaus strategischer Rohstoffe in Europa bis 2030 vorschreibt, im Rohstoffbereich neu auszurichten.

Der Vorstand beabsichtigt, noch im Mai zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft für den Juni 2026 einzuberufen.

Über die The New Meat Company AG

Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und verwaltet Beteiligungen an Unternehmen im Bereich innovativer Business-Konzepte und Technologien mit Wachstumspotential. Weitere Informationen stehen unter www.thenewmeatco.com bereit.

Investor Relations Kontakt

Jargal Hazem Vorstand

E-Mail: investor.relations@thenewmeatco.com Telefon: +49 30 68 05 22 28 The New Meat Company AG | Kantstraße 127 | 10625 Berlin | www.thenewmeatco.com/investor-relations

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May 05, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)