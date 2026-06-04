DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und Beschlussvorschläge zur Neuausrichtung - Geplante Umfirmierung in Geomatrix eXploration AG und bilanzielle Sanierung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und Beschlussvorschläge zur Neuausrichtung

Geplante Umfirmierung in Geomatrix eXploration AG und bilanzielle Sanierung

Berlin (pta000/04.06.2026/19:40 UTC+2)

4. Juni 2026, 17:00 CET

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 4. Juni 2026 - The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Umsetzung der Neuausrichtung als Rohstoffgesellschaft, beabsichtigte Umfirmierung in Geomatrix eXploration AG sowie umfangreiche Kapitalmaßnahmen

Berlin, 4. Juni 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) haben beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf den 16. Juli 2026 nach Hamburg einzuberufen und ihr ein Beschlusspaket zur Umsetzung der mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Mai 2026 angekündigten Neuausrichtung vorzulegen. Die dort zunächst nur konkret erwogene strategische Neuausrichtung wird damit konkretisiert und zur Beschlussfassung gestellt.

Kern der Neuausrichtung ist die Fokussierung auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe. Künftiger Unternehmensgegenstand sollen insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Royalty-Rechten, Streaming-Vereinbarungen, Net-Smelter-Return-Ansprüchen und vergleichbaren Rechten an künftigen Rohstofferträgen sowie Beteiligungen an Explorations- und Bergbauunternehmen sein, ergänzt um geodatenbasierte Dienstleistungen für die Rohstoffexploration. In diesem Zusammenhang sollen die Firma der Gesellschaft in Geomatrix eXploration AG geändert und der Sitz von Berlin nach Hamburg verlegt werden.

Zur bilanziellen Sanierung und zur Schaffung einer tragfähigen Kapitalstruktur sollen mehrere Kapitalmaßnahmen beschlossen werden. Vorgesehen ist eine ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1, durch die das Grundkapital von EUR 3.306.500,00 auf EUR 330.650,00 herabgesetzt wird, im Wesentlichen zur Deckung von Verlusten. Daneben sollen ein neues Genehmigtes Kapital 2026 in Höhe von bis zu EUR 1.653.252,00 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen, der Vorstand zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 ermächtigt und ein korrespondierendes Bedingtes Kapital 2026 in Höhe von bis zu EUR 1.653.252,00 geschaffen werden. Die jeweils bestehenden genehmigten und bedingten Kapitalia sollen aufgehoben werden.

Ferner soll das Grundkapital neu gestückelt werden, sodass der anteilige Betrag je Aktie künftig EUR 0,01 beträgt und das Grundkapital in 33.065.000 Stückaktien eingeteilt ist; zugleich sollen die auf den Namen lautenden Aktien in auf den Inhaber lautende Aktien umgewandelt werden. Die Tagesordnung sieht zudem die Neuwahl des dreiköpfigen Aufsichtsrats vor.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung und der Eintragung der jeweiligen Satzungsänderungen in das Handelsregister. Die Kapitalmaßnahmen sind teilweise bedingt ausgestaltet und in ihrer Wirksamkeit sowie der Reihenfolge ihrer Anmeldung zum Handelsregister miteinander verknüpft. Die vollständige Einladung mit den Beschlussvorschlägen und den Berichten des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 wird im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Über die The New Meat Company AG

Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Mit der vorgeschlagenen Neuausrichtung wird die Gesellschaft ihren Schwerpunkt auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe verlagern. Weitere Informationen stehen unter www.thenewmeatco.com bereit.

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June 04, 2026 13:40 ET (17:40 GMT)