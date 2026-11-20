Alle Zinszahlungen in 2026 offen Die Photon Energy N.V. verschiebt erneut eine Zinszahlung ihres Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4). Der am 23. November 2026 fällige Quartalszins in Höhe von 1,28 Mio. Euro wird aufgrund anhaltender Liquiditätsengpässe und des laufenden Restrukturierungsprozesses nicht zum vorgesehenen Termin gezahlt. Auch die bereits am 23. Februar, 23. Mai und 23. August 2026 fälligen Zinszahlungen sind weiterhin offen. Über den Umgang mit den ausstehenden Zinsen soll im Zuge der Restrukturierung entschieden werden. Zur Bewertung der finanziellen Lage und möglicher Restrukturierungsoptionen hat Photon Energy EY-Parthenon mit einem unabhängigen Unternehmensgutachten ...

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