Straelen (ots) -Beim 31. RTL-Spendenmarathon haben die beiden bofrost* Geschäftsführer Christian Göbser und Stefan Ebert gemeinsam eine Million Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." überreicht. Seit 2016 engagiert sich das Familienunternehmen vom Niederrhein als Partner der Stiftung des Kölner Medienunternehmens für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. 2026 fördert bofrost* den Aufbau des inklusiven Projekts Wurzelwerk in Carlsberg und eines neuen Kinderschutzhauses in München. Zugleich setzt das Unternehmen seine langjährigen Patenschaften für die RTL-Kinderhäuser in Frankfurt und Bremerhaven fort."Unsere Verantwortung endet nicht mit der Spendenübergabe. Wir fördern neue Hilfsangebote und begleiten zugleich Einrichtungen, mit denen uns seit Jahren enge Patenschaften verbinden. Entscheidend ist für uns, dass Kinder und Jugendliche langfristig verlässliche Unterstützung erhalten", sagt Christian Göbser, Geschäftsführer bei bofrost*.Neue Förderprojekte in Carlsberg und MünchenIn Carlsberg unterstützt bofrost* den Aufbau von Wurzelwerk, einem inklusiven Lern-, Lebens- und Therapieort der villa familia gGmbH. Geplant sind Natur- und Tierpädagogik, Beratungs- und Therapieangebote sowie begleitetes Wohnen für junge Erwachsene.In München fördert bofrost* den Aufbau eines Kinderschutzhauses, für das sich die Glaub An Dich Stiftung von Lina und Joshua Kimmich engagiert. Die Einrichtung soll künftig sieben bis neun Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren aufnehmen, die nicht bei ihren Eltern leben können. Für den Betrieb ist der Kinderschutzbund München vorgesehen.Langfristige Patenschaften: Aktionen mit Mike Singer und Nico SantosIm RTL-Kinderhaus Frankfurt "Jugendclub Unterliederbach" wurde die neue Küche eingeweiht, deren Sanierung bofrost* bereits 2025 gefördert hatte. Sänger Mike Singer, sein Bruder Davin Singer und bofrost*Koch Jan Willems kochten gemeinsam mit den Jugendlichen. bofrost* ist seit 2018 Pate der Einrichtung.Im RTL-Kinderhaus "Die Arche" in Bremerhaven las Sänger Nico Santos als Projektpate der Stiftung RTL den Kindern eine Geschichte zum Thema Mut vor und sang mit ihnen. bofrost* begleitet die Einrichtung seit 2023 als Pate, unterstützte deren Renovierung sowie Eröffnung 2024 und förderte 2025 die "Lern-Oase" zur individuellen Lernförderung.miteinandergutestun: Gemeinsam für Kinder und Jugendliche engagiertKundinnen und Kunden sowie die Social-Media-Community beteiligten sich 2026 auf unterschiedlichen Wegen am bofrost*Spendenengagement. Für jeden verkauften bofrost*Genießer-Kalender spendete das Familienunternehmen einen Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Bei der Social-Media-Kampagne miteinandergutestun spendete bofrost* ebenfalls einen Euro für jeden Like, Kommentar oder Share ausgewählter Beiträge auf Instagram und Facebook."Unsere Verkaufsfahrerinnen und Verkaufsfahrer haben die Spendenaktion direkt zu unseren Kundinnen und Kunden gebracht. Für diesen Einsatz danke ich ihnen ebenso wie allen, die sich mit einem Kalenderkauf oder auf Social Media beteiligt haben", sagt Stefan Ebert, Geschäftsführer Vertrieb Deutschland bei bofrost*.bofrost* steht seit 60 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 253 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,4 Millionen Kundinnen und Kunden, davon über 2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 18 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAnja PelzerTel.: 02834 707-701E-Mail: anja.pelzer@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/6394981