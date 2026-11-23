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Es ist derzeit nicht leicht die richtigen Aktien zu finden. In New York herrschte vergangene Woche Ausverkaufsstimmung.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp.

Panik an den Märkten!

Inzwischen befindet sich der Nasdaq 100 seit Jahresbeginn im Minus. Der Tech-Index mit seinen vielen KI-Werten erlebte am Freitag den wohl schlimmsten Tag seit dem Corona-Crash. Am Ende betrug allein das Tagesminus mehr als 5%. Die Anleger haben Reißaus genommen und sehen inzwischen wohl mehr Risiken als Chancen im KI-Boom. Teils enttäuschende Quartalszahlen mischten sich mit den anhaltend negativen Nachrichten um Branchenprimus Nvidia. Nach dem "Sex-Skandal" um CEO Jensen Huang ermittelt nun auch die SEC wegen der Bilanzierungsmethoden des Unternehmens. Das Papier hat sich gegenüber dem Hoch im Sommer nahezu halbiert.



Ist der Boom vorbei?

Der Ausverkauf im KI-Sektor hat auch zu Liquidationen in anderen Bereichen geführt. In den USA hatten per Kredit finanzierte Aktienkäufe zuletzt ein neues Allzeithoch erreicht. Wer nun einen Anruf von seiner Bank bekam, musste am Freitag massiv verkaufen, um Liquidität zu schaffen. Doch in einem Szenario, in dem der KI-Boom vorbei zu sein scheint, sollten Anleger einen kühlen Kopf bewahren und auf Unternehmen setzen, die operativ erst einmal nicht von den Turbulenzen betroffen sind.



Zefiro Methane: Umweltfreundlich und lukrativ!

Dazu zählt auch Zefiro Methane. Die Kanadier haben sich in einer stark wachsenden Nische festgesetzt. Mit ihrer eigenen Technologie bekämpfen sie klimaschädliche Methangase, die aus verlassenen Öl- und Gasquellen entweichen. In den USA entwickelt sich daraus gerade ein großer Markt, in dem Zefiro vorne mit dabei ist. Zuletzt konnte das Unternehmen mit gleich drei Kunden Rahmenverträge abschließen. Die Deals sind das Resultat der Übernahme von Equipment von Viking Well Service im Frühling. Mit der zusätzlichen Ausrüstung hat sich die Schlagkraft erhöht und Zefiro Methane konnte seine Marktposition deutlich verbessern. Allein im August und September brachte dieser Zukauf insgesamt rund 1,54 Mio. USD an Umsätzen, wie das Management schätzt.

Ein Bild von den Arbeiten von Zefiro Methane bietet dieses Video. Klicken Sie einfach auf den Link von "The Hazard Below".

Volle Auftragsbücher und lange Laufzeiten

Zefiro Methane ist eines der wenigen Unternehmen in diesem Markt und kann auf eine wachsende Auftragspipeline verweisen. Die Orders reichen zum Teil bis Juni 2029 - hier handelt es sich um staatliche Aufträge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Dienste auch Kunden aus der Öl- und Gasindustrie an. Mit der guten Tat kann Zefiro zudem auch auf dem Markt für CO2-Zertifikate aktiv werden. Dabei wird die Menge des Methans erfasst, das ohne die Arbeiten von Zefiro in die Atmosphäre entwichen wäre. Die gewonnenen Zertifikate werden dann über eine Abteilung weiterverkauft.

Die Aktie von Zefiro Methane konnte nach den Q1-Zahlen kräftig zulegen, wurde dann in einem herausfordernden Marktumfeld aber wieder abverkauft. Dies bietet Chancen für mutige Anleger.

Analysten sind bullisch!

Die Aktie von Zefiro Methane konnte nach dem Oktober-Tief im Zuge der guten Meldungen um rund 20% zulegen. Ein guter Teil dieser Aufwärtsbewegung wurde in den vergangenen Tagen aufgrund des Marktumfelds abverkauft. Für Anleger bietet sich somit die Chance, in den kommenden Tagen und Wochen hier Positionen aufzubauen. Die Analysten von GBC Research lobten jüngst in einem Update die starken Q1-Zahlen und das Auftragsbuch von Zefiro.



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