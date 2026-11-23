St. Louis - Es ist ein weiterer wichtiger Fortschritt für den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Der 7,25 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) schwere Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschliessend gebilligt worden. Der Vergleich sei «fair, vernünftig und angemessen», schrieb Richter Timothy Boyer im ...

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