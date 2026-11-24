Karbon-X beteiligt sich an den Branchenbemühungen zum Ausbau des CORSIA-Angebots, da der Bedarf der Fluggesellschaften bis Januar 2028 voraussichtlich mehr als 200 Mio. Einheiten betragen wird

BELLAIRE, TX / ACCESS Newswire / 24. November 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der CO2- und Umweltmärkte, gab heute bekannt, dass es der Supporting Alliance for CORSIA Eligible Emissions Unit (EEU) Supply der International Air Transport Association (IATA) beigetreten ist, einer internationalen Initiative, die sich auf die Ausweitung der Verfügbarkeit von Emissionsgutschriften konzentriert, die im Rahmen des "Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation" (CORSIA) verwendet werden können.

Die Allianz bringt Regierungen, Fluggesellschaften und Akteure des CO2-Marktes zusammen, um eine der bedeutendsten kurzfristigen Herausforderungen von CORSIA anzugehen: die Ausweitung des Angebots an zugelassenen Emissionseinheiten, da sich immer mehr Fluggesellschaften darauf vorbereiten, die CORSIA-Konformitätsanforderungen zu erfüllen.

Für Karbon-X eröffnet die Teilnahme an der Allianz neue geschäftliche Möglichkeiten auf dem globalen Markt für Compliance-Lösungen im Luftverkehr. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Kompetenzen in den Bereichen Projektinitiierung, Beschaffung und Vermarktung zu nutzen, um Bezugsquellen für CORSIA-fähige Emissionsgutschriften zu identifizieren und zu erschließen und diese bei steigender Nachfrage an Handelspartner im Luftverkehrsmarkt zu vermitteln.

CORSIA wurde von der International Civil Aviation Organization (ICAO) ins Leben gerufen und ist ein globaler marktbasierter Mechanismus zur Begrenzung und Kompensation der CO2-Emissionen im internationalen Luftverkehr. Das Programm tritt 2027 in seine zweite Phase ein, an der 134 Staaten teilnehmen.

Von 2024 bis 2035 ist die CORSIA-Basislinie auf 85 % der internationalen Luftverkehrsemissionen des Jahres 2019 festgelegt, was eine anhaltende Nachfrage nach zugelassenen Emissionseinheiten schafft, sofern die erfassten Emissionen diesen Schwellenwert überschreiten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen freiwilligen Emissionsgutschriften müssen CORSIA-EEUs eine Reihe strenger ICAO-Zulassungskriterien erfüllen, bevor sie zur Einhaltung der Vorschriften durch Fluggesellschaften verwendet werden können, was das verfügbare Angebot erheblich einschränkt.

Überblick über den globalen CO2-Markt für den Luftverkehr

Wichtige Marktindikatoren Gemeldete Branchenzahlen Quelle Nachfrage der Fluggesellschaften nach Emissionsgutschriften (Phase 2024-2026) Bis Januar 2028 sollen mehr als 200 Mio. EEUs erworben und stillgelegt werden IATA Durch CORSIA-konforme LoAs abgedecktes Angebot Ca. 72 Mio. Emissionseinheiten in 42 Genehmigungsschreiben (Stand: August 2026) IATA Angebotsziel der Supporting Alliance 225-250 Millionen EEUs bis zum Frühjahr 2027 IATA Geschätzter Marktwert der ersten Phase ca. 4-5 Mrd. US$ an Klimafinanzierung IATA Teilnehmende Jurisdiktionen (2027) 134 ICAO-Mitgliedstaaten ICAO

Hinweis: Die Zahlen von Drittanbietern spiegeln die branchenweite Nachfrage, das Angebot und die geschätzten marktweiten Klimafinanzierungsströme wider. Sie stellen keine Prognosen zum Marktanteil, Transaktionsvolumen oder Umsatz von Karbon-X dar.

"Die globale Luftfahrt steht vor einer entscheidenden Phase der Compliance, und das Angebot an CORSIA-konformen Emissionseinheiten liegt weiterhin deutlich unter der erwarteten Nachfrage", sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp. "Durch den Beitritt zur Supporting Alliance der IATA positioniert sich Karbon-X direkt inmitten eines Versorgungsengpasses im Wert von mehreren Mrd. $. Dies schafft eine überzeugende Gelegenheit, unsere Projektbeziehungen, Beschaffungskapazitäten und unsere Expertise auf den Umweltmärkten einzusetzen, während die Nachfrage der Fluggesellschaften zunimmt. In Verbindung mit unserem kürzlich erlangten Zugang zum kalifornischen CO2-Markt und der Expansion im Bereich der kohlenstoffarmen Kraftstoffe in Europa eröffnet der Markt für die Erfüllung der Compliance-Anforderungen im Luftverkehr weitere wichtige Geschäftsmöglichkeiten für unser wachsendes Geschäft in regulierten Märkten."

Bewährte Umsetzung in regulierten Umweltmärkten

Diese Expansion baut auf der etablierten geschäftlichen Umsetzung von Karbon-X auf den nordamerikanischen und europäischen Umweltmärkten auf:

Expansion im Bereich kohlenstoffarmer Kraftstoffe in Europa: Karbon-X gab kürzlich bekannt, eine Nettohandelsmarge von 1,88 Mio. € (2,18 Mio. US$) aus europäischen Verträgen über kohlenstoffarme Kraftstoffe erzielt zu haben.

Stärkung des Finanzprofils: Karbon-X erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Jahresumsatz von 55,9 Mio. $. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte das Unternehmen eine Bruttomarge von 32 %, reduzierte den operativen Cash-Burn um 55 % und verbuchte noch nicht realisierte Umsatzerlöse in Höhe von 4,3 Mio. $.

Die historische Finanzentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Teilnahme an der IATA Supporting Alliance stellt keine Lieferantenakkreditierung dar und garantiert weder Transaktionsvolumen noch Umsatz, und CORSIA-bezogene Aktivitäten haben bislang noch keine wesentlichen Umsätze generiert.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der CO2- und Umweltmärkte, das die Lücke zwischen Klimalösungen und deren kommerzieller Umsetzung schließt. Karbon-X entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert Umweltrohstoffe und -attribute über verschiedene Projektarten, Branchen und Regionen hinweg und schafft so Wege, die vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Strukturen verbinden, die für Wachstum und Skalierung erforderlich sind. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur Beteiligung der Karbon-X Corp. am CORSIA-Markt, zum Ausbau der Kompetenzen im Umweltmarkt, zur Entwicklung von Beschaffungs- und Geschäftsbeziehungen, zu zukünftigen Transaktionsmöglichkeiten, zur Geschäftsstrategie und zu Wachstumschancen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Diese Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investor Relations und Medien

Investor Relations

Karbon-X Corp.

investors@karbon-x.com

Ansprechpartner für Medien

Emma Caputo

Vizepräsidentin für Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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