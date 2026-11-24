Jensen Huang liefert ein One-Billion-Dollar-Comeback. Die Märkte sind explodiert nach seiner Rückkehr an die Nvidia-Spitze. Doch was entwickelt sich aus dieser Party? Ein Kater oder eine Jahresendrallye?Nvidia-Comeback: Hat Jensen Huang die Jahresendrallye gezündet? Mit der überraschenden Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia ist die Euphorie an die Wall Street zurückgekehrt. Die Aktie explodierte am Montag um mehr als 31 Prozent und gewann über 950 Milliarden US-Dollar an Börsenwert hinzu. Der Nasdaq 100 legte um fast sieben Prozent zu. Das Comeback beseitigt einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor und trifft auf einen zuletzt stark überverkauften Aktienmarkt. Hinzu kommt die …

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