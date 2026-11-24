The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2026
ISIN Name
CA18452Y1007 CLEAN AIR METALS INC.
CA68827W1077 OSI.ONE.MET. O.N.
CA87505Y4094 TAMARACK VALLEY ENERGY
CA90043C1032 TURNIUM TECH.GROUP
GB00B06QFB75 IG UK HOLDINGS LTD.
US47010C8543 JAGU.H. NEW AUG26 DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2026
ISIN Name
CA18452Y1007 CLEAN AIR METALS INC.
CA68827W1077 OSI.ONE.MET. O.N.
CA87505Y4094 TAMARACK VALLEY ENERGY
CA90043C1032 TURNIUM TECH.GROUP
GB00B06QFB75 IG UK HOLDINGS LTD.
US47010C8543 JAGU.H. NEW AUG26 DL-,001
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