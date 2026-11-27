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10 Euro. Mehr Halt ist gerade nicht. Die ThyssenKrupp-Aktie hat eine rasante Talfahrt hinter sich, wichtige Linien sind gerissen, doch zuletzt stemmte sich der Kurs dagegen. Ist das schon die Wende oder nur ein kurzes Luftholen vor dem nächsten Rutsch? Neue Pläne in Schweden machen Hoffnung, die Wasserstofftochter sorgt aber eher für Frust und im Chart wartet eine Kursmarke, die mutige Anleger noch hellwach machen könnte. Lesen Sie jetzt weiter und erfahren Sie, was jetzt wichtig ist!

Alarmstufe 10 Euro! Hoffnung trifft Frust!

In den vergangenen Tagen wurde es richtig eng. Fast wäre beinahe die 10 EUR-Marke gefallen. Dann kamen die Käufer zurück und hievten das Papier nach oben. Rückenwind lieferte auch Schweden. Nicht direkt das Land, sondern dort will der Konzern mit Liquid Energy Design zwei Anlagen für E-Methanol entwickeln. Jede soll rund 100.000 Tonnen im Jahr schaffen. Das klingt gut, fest ist der Bauauftrag für die Tochter Uhde aber noch nicht, denn die Investitionsentscheidungen fehlen. Weniger schön sieht es bei nucera aus. Die Wasserstofftochter meldete für 2025/26 vorläufig einen operativen Verlust (EBIT) von 136 Millionen Euro. Selbst die schon gesenkten Ziele wurden verfehlt. Fehler mussten behoben werden, Neubauprojekte wurden teurer und eine Pilotanlage verlor an Wert. Immerhin gibt es auch Lichtblicke, denn es kamen mehr Aufträge herein, und der freie Mittelzufluss war positiv. Und der Mutterkonzern baut sich kräftig um. Ende Oktober ging der Werkstoffhändler tk accelis an die Börse. Auch für den Stahl ist dieser Schritt im Gespräch. In Duisburg sucht die Stahltochter zudem Lieferanten für Wasserstoff, der ab 2031 fließen soll. Wie viel am Ende bestellt wird, ist aber nach wie vor offen. Der grüne Umbau bleibt also ein langer Weg und die Anleger brauchen hier vor allem eines: Geduld.

Charttechnik

Im September stand die Thyssenkrupp-Aktie noch bei gut 14 Euro. Seitdem geben die Verkäufer den Ton an, auch wenn ein Teil des Minus auf die Abspaltung von tk accelis entfällt. Der 50er und der 200er SMA sind längst unterschritten. Jetzt bleibt quasi nur noch die runde Marke von 10 Euro. Sie ist der letzte wichtige psychologische Halt für die Nerven der Anleger und Investoren. Bisher hat sie den Absturz gestoppt. Viel Luft ist aber nicht und was passiert, wenn der Boden bricht? Dann dürfte es rasch in Richtung 9 Euro gehen. Dort wartet die nächste Unterstützung. Hält auch sie nicht, könnte der Kurs eine alte Lücke ansteuern. Sie klafft seit April bei etwa 7,20 Euro. Solche Kurslücken werden an der Börse oft geschlossen, aber längst nicht immer. Nach oben muss das Papier erst wieder Kraft zeigen. Die erste große Hürde liegt um 11 Euro. Aus jetziger Sicht ist es möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Angriff in Richtung 10 Euro startet und dann wohl auch nur eine Frage der Zeit, bis die 10 Euro-Marke den Widerstand aufgibt und bricht.

Was tun?

Ruhe bewahren könnte der richtige Rat sein, aber auch gleichzeitig der falsche. Die Zahlen von nucera enttäuschen und der Chart ist angeschlagen. Dagegen stehen die Pläne in Schweden und ein Konzern, der seinen Umbau vorantreibt. Richtig spannend wird es am 8. Dezember, denn dann kommt der Geschäftsbericht, und ThyssenKrupp muss Farbe bekennen. Wer die Aktie hat, sollte die 10 Euro genau im Auge behalten. Wer noch keine hat, muss nichts überstürzen. Für Mutige könnte es weiter unten interessant werden. Fällt der Kurs bis zur Lücke bei rund 7,20 Euro, wäre ein spekulativer Kauf eine Überlegung wert. Das Ziel wäre eine Erholung in Richtung 10 Euro. Sicher ist das natürlich nicht und auch ein "günstiger Kurs" kann "noch günstiger" werden. Deshalb nur das Geld einsetzen, dessen Verlust man verkraftet, und eine klare Grenze mit Stoppkursen nach unten ziehen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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