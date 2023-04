Unterföhring (ots) -- Die Mutua Madrid Open ab diesem Mittwoch bis einschließlich Sonntag, 7. Mai täglich live auf Sky Sport Tennis- Mischa Zverev begleitet die Halbfinals und das Finale als Co-Kommentator- Marcel Meinert, Paul Häuser, Julian Jander, Markus Gaupp, Oliver Faßnacht, Markus Götz und Hannes Herrmann kommentieren das Turnier, Sky Reporter Florian Bauer berichtet von vor Ort- Die Tennis-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 25. April 2023 - Die Elite des Männer-Tennis ist ab dieser Woche in Madrid zu Gast. Beim vierten ATP Masters-Turnier des Jahres gehen unter anderem der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Andrey Rublev, der jüngst das Masters-Turnier in Monte-Carlo gewinnen konnte, an den Start.Mit von der Partie ist auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, der im Achtelfinale von Monte-Carlo denkbar knapp an Daniil Medvedev scheiterte und nun auf eine weitere Steigerung hofft. Die spanische Hauptstadt war für den Deutschen bislang ein äußerst erfolgreiches Pflaster: bei fünf Teilnahmen konnte er zwei Turniersiege feiern, erreichte im Vorjahr das Finale und scheiterte nie vor dem Viertelfinale.Ob Zverev diese Serie fortsetzen kann und wer in Madrid triumphiert, erfahren Tennisfans auf Sky Sport Tennis. Ab Mittwoch bis einschließlich Sonntag, 7. Mai berichtet Sky täglich live und exklusiv. Marcel Meinert, Paul Häuser, Julian Jander, Markus Gaupp, Oliver Faßnacht, Markus Götz und Hannes Herrmann kommentieren das Turniergeschehen, Sky Reporter Florian Bauer geht vor Ort auf Stimmenfang. Für die Halbfinals (5.5.) und das Finale (7.5.) wird Mischa Zverev als Co-Kommentator an der Seite von Marcel Meinert zu Gast sein.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkySky Deutschland berichtet live und exklusiv von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live und exklusiv.Mit Sky Q live dabei seinSky Sport Tennis sowie sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Darüber hinaus haben sie auch Zugriff auf die Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Weltklasse-Tennis live erleben mit WOWMit WOW können Tennisfans die Übertragungen auf Sky Sport Tennis ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. So können sich Fans z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Die Mutua Madrid Open live bei Sky:Mittwoch, 26.4. ab 11.00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top EventDonnerstag, 27.4. ab 11.00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top EventFreitag, 28.4. ab 11.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport TennisSamstag, 29.4. ab 11.00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport TennisSonntag, 30.4. ab 11.00 Uhr: 5. Tag auf Sky Sport TennisMontag, 1.5. ab 11.00 Uhr: 6. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top EventDienstag, 2.5. ab 11.00 Uhr: 7. Tag auf Sky Sport Tennis und Sky Sport Top EventMittwoch, 3.5. ab 16.00 bzw. 21.30 Uhr: Viertelfinale 1 und 2 auf Sky Sport TennisDonnerstag, 4.5. ab 16.00 bzw. 20.00 Uhr: Viertelfinale 3 und 4 auf Sky Sport TennisFreitag, 5.5. ab 16.00 bzw. 20.00 Uhr: Halbfinale 1 und 2 auf Sky Sport TennisSamstag, 6.5. ab 15.30 Uhr: Doppelfinale auf Sky Sport TennisSonntag, 7.5. ab 18.30 Uhr: Finale auf Sky Sport TennisPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5494083