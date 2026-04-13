Unterföhring (ots) -Weltklasse. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev schlägt in dieser Woche bei den "BMW Open by Bitpanda" auf. Sein erstes Match bestreitet der Weltranglistendritte am Dienstag, 14. April, auf dem Center Court in München. Neben Alexander Zverev gehen bei dem hochkarätig besetzten ATP 500-Turnier insgesamt sechs Top-20-Spieler an den Start. Sie spielen um ein Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro.Joyn zeigt alle Matches auf dem Center Court täglich von Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April, live und frei empfangbar. Die beiden Halbfinals am 18. April und das Finale am 19. April überträgt zusätzlich ProSieben MAXX live und exklusiv im Free-TV.Spielerfeld stark wie nie. Neben den Starspielern Alexander Zverev, Ben Shelton und Alexander Bublik treten auch Flavio Cobolli, Luciano Darderi und Francisco Cerúndolo bei den BMW Open 2026 an. Shootingstar Joao Fonseca und der griechische Superstar Stefanos Tsitsipas sowie Denis Shapovalov und Marin Cilic komplettieren das beste Teilnehmerfeld in der Geschichte des Turniers. Die deutschen Farben vertreten unter anderem auch Jan-Lennard Struff, Champion 2024, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier.Langjähriger Veranstalter der "BMW Open by Bitpanda" ist MMP Event, die Event-Agentur von ProSiebenSat.1. MMP-Chef Christian Okon: "Wir sind stolz, den Tennisfans in diesem Jahr das wohl attraktivste Spielerfeld der Turniergeschichte präsentieren zu können. Das unterstreicht, dass München bereits im zweiten Jahr als ATP 500-Turnier eine Top-Adresse auf der Tour ist."Die "BMW Open by Bitpanda" 2026 - täglich vom 13. bis 19. April live auf Joyn. Halbfinals und Finale zusätzlich live auf ProSieben MAXX.Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6254031