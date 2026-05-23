Im BMW-Werk Landshut hat die Vorserienproduktion der zentralen Steuereinheit "Energy Master" für den Wasserstoffantrieb begonnen. Die Komponente kommt künftig im BMW iX5 Hydrogen zum Einsatz. Parallel baut der Standort die Fertigung der zentralen Steuereinheit für die Batterie-elektrischen Modelle der Neuen Klasse aus. Dass BMW für das Jahr 2028 ein Serienmodell mit Brennstoffzelle plant, ist bereits bekannt. Auch der X5 ist eine naheliegende Wahl, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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