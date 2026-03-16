Der DAX hat sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er ging mit einem Tagesminus von 0,6 Prozent bei 23.447,29 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht stand ein Minus von gut 0,5 Prozent zu Buche. Der Start in die neue Woche sieht stabil aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,1 Prozent höher auf 23.480 Punkte.Bestimmendes Thema bleibt weiterhin der Krieg im Iran. Der heutige Montag ist der elfte Handelstag seit Kriegsausbruch. Weiter im Blick bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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