Zürich - Die auf Wohnimmobilien im Genferseegebiet spezialisierte Investis Holding hat im Geschäftsjahr 2025 eine starke Entwicklung verzeichnet. Dafür waren neben positiven Neubewertungseffekten auch deutlich höhere Mieteinnahmen verantwortlich. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre ist derweil durch Sondereffekte schwer vergleichbar. Die Mieterträge stiegen um 24 Prozent auf 79,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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