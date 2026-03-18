Biel - Der Uhrenkonzern Swatch bewegt sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld. «Mit Blick auf 2026 bleiben wir realistisch, aber zuversichtlich», schreibt Verwaltungsratspräsidentin Nayla Hayek in dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht an die Aktionäre. Eine Erholung der Nachfrage zeichne sich derweil ab. Die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen würden die Gruppe weiterhin begleiten, so Hayek. «Gleichzeitig sind wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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