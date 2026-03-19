Müll ist nicht nur Müll, sondern auch ein geldwerter Vorteil! Schon seit Langem steigen die Mengen an Industrie- und Haushaltsabfällen weltweit stark an. Die Weltbank schätzt, dass allein zwischen 2014 und 2024 der weltweit produzierte Siedlungsabfall um ca. 15 % bis 20 % gestiegen ist und sich bis 2050 noch einmal auf dann 3,8 Mrd. Tonnen fast verdoppeln könnte. Dementsprechend gilt es, nicht nur Müll zu vermeiden, sondern wertvolle Rohstoffe zu sichern. Das beste Beispiel sind alte Smartphones, deren wertvolle Rohstoffe wie Gold, Platin, Kobalt oder Silber, beim lokalen Recycler abgegeben werden können und von Spezialisten verarbeitet werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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