- Das führende Projekt von GazoTech, Bio-Méthane Provence ("BMP"), ein im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen CHAR Tech und GazoTech entwickeltes HTP-Projekt im industriellen Maßstab in Frankreich, hat seine vom CNDP beaufsichtigte freiwillige öffentliche Konsultation erfolgreich abgeschlossen, wobei eine klare Mehrheit der Stellungnahmen das Projekt befürwortete

- BMP entwickelt das Gelände eines ehemaligen 600-MW-Kohlekraftwerks in Gardanne, Frankreich neu, und wandelt die veraltete fossile Infrastruktur in eine Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie um

- Nach Inbetriebnahme wird BMP voraussichtlich jährlich 115.000 Tonnen wiederverwertetes Holz verarbeiten und dabei 230 GWh (828.000 GJ) RNG sowie 12.000 Tonnen Biokarbon produzieren; die Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für das zweite Halbjahr 2029 angestrebt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 28. Juli 2026 / (TSXV:YES)(OTC PINK:CTRNF)(FWB:68K), CHAR Technologies Ltd. ("CHAR Tech" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter nachhaltiger Biomasse-Energielösungen, gab heute einen aktuellen Überblick über das Projekt Bio-Méthane Provence ("BMP") in Gardanne, Frankreich, ein Hochtemperatur-Pyrolyse-Projekt ("HTP") im industriellen Maßstab, das von GazoTech SAS ("GazoTech") im Rahmen der laufenden technologischen Zusammenarbeit mit CHAR Tech entwickelt wird. BMP hat die freiwillige vorläufige öffentliche Konsultation unter Aufsicht der französischen Nationalen Kommission für öffentliche Debatten ("CNDP") erfolgreich abgeschlossen.

Die freiwillige Konsultation fand über einen Zeitraum von sechs Wochen vom 11. Mai bis zum 22. Juni 2026 statt und wurde von zwei unabhängigen, von der CNDP ernannten unabhängigen Beauftragten überwacht. Obwohl BMP in dieser Phase der Projektentwicklung rechtlich nicht verpflichtet war, ein solches Verfahren durchzuführen, entschieden sich GazoTech und seine lokalen Partner dafür, die Konsultation auf freiwilliger Basis durchzuführen, mit dem Ziel, lokale Interessengruppen frühzeitig einzubeziehen und Erkenntnisse für das bevorstehende französische Umweltgenehmigungsverfahren zu gewinnen.

BMP wird von GazoTech gemeinsam mit seinem lokalen Partner, der Société de production d'énergie gardannaise ("SPEG"), entwickelt - einer Projektgesellschaft, die vom Arbeitnehmerverband des ehemaligen Kraftwerks Centrale de Provence ("ATCG") gegründet wurde. Das Projekt wird auf einem Grundstück von GazelEnergie, einer Tochtergesellschaft von Energetický a prumyslový holding ("EPH"), einem der größten privat gehaltenen Energiekonzerne Europas, am Standort eines ehemaligen 600-MW-Kohlekraftwerks in Gardanne, Bouches-du-Rhône, Frankreich, realisiert.

Nach Aufnahme des kommerziellen Betriebs wird erwartet, dass BMP:

- jährlich etwa 115.000 Tonnen regional gesammeltes Altholz verarbeiten;

- jährlich etwa 230 GWh (828.000 GJ) erneuerbares Erdgas ("RNG") produzieren, das in das französische Gasnetz eingespeist wird;

- jährlich etwa 12.000 Tonnen Biokarbon für industrielle Anwendungen als Kohleersatz produzieren.

Die Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für die zweite Hälfte des Jahres 2029 angestrebt, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie der Sicherung der Projektfinanzierung. CHAR Tech wird weiterhin über den Stand des BMP-Projekts berichten, sobald weitere Meilensteine erreicht werden.

"Der erfolgreiche Abschluss der freiwilligen öffentlichen Konsultation durch BMP markiert einen bedeutenden Meilenstein für eines der Vorzeigeprojekte von GazoTech im Bereich HTP in Europa", sagte Andrew White, CEO von CHAR Tech. "GazoTech und das BMP-Team haben diesen Prozess mit der Sorgfalt und Transparenz abgewickelt, die wir von Projekten erwarten, bei denen unsere HTP-Plattform zum Einsatz kommt. Wir betrachten diesen Schritt als weitere Risikominderung auf dem Weg von BMP zur Einreichung des Antrags auf Umweltgenehmigung im Laufe dieses Jahres und als positives Signal für die umfassendere europäische Pipeline, die im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit GazoTech entwickelt wird."

"Die Entscheidung, eine freiwillige Vorabkonsultation unter Aufsicht des CNDP durchzuführen, war vom ersten Tag an eine bewusste Entscheidung", sagte Maël Disa, CEO von GazoTech. "Sich frühzeitig zu engagieren, den lokalen Interessengruppen zuzuhören und jede berechtigte Frage zu beantworten, ist der richtige Weg, um Industrieprojekte dieser Art in Frankreich zu entwickeln. Wir danken den unabhängigen Beauftragten, den lokalen Behörden, unseren Partnern und allen Beteiligten. Das gesammelte Feedback wird direkt in die nächste Phase der Projektentwicklung einfließen."

Über CHAR Technologies Ltd.

CHAR Tech (TSXV:YES; OTC:CTRNF; FWB:68K) ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, das neuartige Hochtemperatur-Pyrolyse-Systeme ("HTP") entwickelt, mit denen nicht vermarktbares Holz und organische Abfälle zu zwei erneuerbaren Energiequellen verarbeitet werden: erneuerbares Erdgas oder grüner Wasserstoff sowie fester Biokarbon, der als klimaneutraler Ersatz für metallurgische Kohle dient.

Die HTP-Plattform von CHAR Tech treibt auch eine neue vertikale Entwicklung voran, die sich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS in Klärschlamm aus Abwasser konzentriert. Das System arbeitet bei Temperaturen, die ausreichen, um langkettige fluorierte Verbindungen abzubauen, und ermöglicht es Kommunen und Industriebetrieben, PFAS zu beseitigen und gleichzeitig Klärschlamm in Energie und kohlenstoffarme feste Produkte umzuwandeln.

Über GazoTech SAS

GazoTech ist ein in Frankreich ansässiger Entwickler von Technologien und Projekten, die die Abhängigkeit von fossilem Erdgas verringern, indem sie durch die Pyrovergasung von Restbiomasse und Abfällen kohlenstoffarmes Gas für den industriellen Einsatz vor Ort oder zur Einspeisung ins Netz erzeugen, wobei Nebenprodukte wie Biokohle (Biochar) für landwirtschaftliche Zwecke oder Biokarbon als Ersatz für Industriekohle verwertet werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew White

Chief Executive Officer

CHAR Technologies Ltd.

E: andrew.white@chartechnologies.com

T: 866 521-3654

Galen Cranston

Director of Stakeholder Relations

CHAR Technologies Ltd.

E: gcranston@chartechnologies.com

T: 647-546-5633

Website: www.chartechnologies.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen beinhalten "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") über CHAR Tech sowie dessen Geschäft und Betrieb, einschließlich Aussagen bezüglich des vorgeschlagenen französischen Dekrets über Biogas-Produktionszertifikate und dessen potenzieller Verabschiedung, seines Geltungsbereichs und Zeitplans, der Förderfähigkeit von durch Pyrolyse gewonnenem erneuerbarem Gas im Rahmen des CPB-Programms, das Projekt Bio-Méthane Provence, dessen erwarteten Durchsatz, Output, Auswirkungen auf die Beschäftigung, den regulatorischen Weg, den Zeitplan und die kommerziellen Ergebnisse, die breitere Pipeline von HTP-Projekten in Frankreich und Europa sowie die technologische Zusammenarbeit zwischen CHAR Tech und GazoTech. Die Begriffe "könnte", "würde", "wird", "beabsichtigen", "voraussehen", "erwarten", "anstreben", "schätzen", "planen" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf CHAR Tech, GazoTech und das BMP-Projekt beziehen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Verabschiedung, des Inhalts und des Zeitpunkts des Entwurfs des CPB-Dekrets, der Förderfähigkeit von Pyrolyse- und Vergasungsverfahren im Rahmen des CPB-Programms, des Zeitpunkts der Einreichung des Antrags auf Umweltgenehmigung, des Zeitpunkts der Aufnahme des kommerziellen Betriebs, der erwarteten Verarbeitungs- und Produktionsmengen, der erwarteten Auswirkungen auf die Beschäftigung, der künftigen Nutzung der HTP-Technologie von CHAR Tech auf europäischen Märkten sowie anderer Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten von CHAR Tech in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die CHAR Tech derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, darunter unter anderem die erörterten oder genannten Risikofaktoren, die in den von CHAR Tech bei den Wertpapieraufsichtsbehörden bestimmter Provinzen Kanadas eingereichten Offenlegungsdokumenten behandelt werden, einschließlich des "Lageberichts (Management's Discussion/MD&A)" vom 27. Januar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, das unter dem Profil von CHAR Tech auf www.sedarplus.ca verfügbar ist. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Darüber hinaus übernimmt CHAR Tech keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und CHAR Tech übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

QUELLE: CHAR Technologies Ltd.

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