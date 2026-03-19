Starker Newsflow: Dieser Analystenreport überrascht: Warum hier +333% möglich sein könnten

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Historische Top-Bohrungen, ein noch nicht durchteufter Porphyr-Zubringer und ein Analystenkursziel mit über 333% Potenzial: Bei Tiger Gold verdichtet sich die Story.

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Liebe Leserinnen und Leser,

Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) hat gestern offiziell den Startschuss für die Mobilisierung der Bohrgeräte auf dem hochprioritären Ceibal-Target gegeben. Während der weltweite Goldpreis neue Höhen erklimmt, setzt Tiger Gold genau dort an, wo die ganz großen Entdeckungen gemacht werden: im Herzen des produktiven Mid-Cauca-Goldgürtels in Kolumbien.

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Auftraggeber Tiger Gold Corp. WKN: A41SVZ

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Es handelt sich hierbei nicht nur um ein einzelnes Bohrloch, sondern um den entscheidenden Teil einer gewaltigen 10.000-Meter-Phase-1-Exploration.

Bereits jetzt sind drei Diamantbohrgeräte gleichzeitig auf dem Quinchía-Projekt aktiv, um den nächsten großen Newsflow für die Aktionäre zu generieren.



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Warum Ceibal das Potenzial zum "Game Changer" hat

Die Geologie bei Ceibal ist schlichtweg atemberaubend und weist verblüffende Ähnlichkeiten mit der benachbarten Lagerstätte Tesorito auf, die bereits eine Inferred-Mineralressource von 1,57 Millionen Unzen Gold beherbergt. Historische Bohrungen bei Ceibal haben bereits gezeigt, in welchen Dimensionen wir hier denken: Sensationelle Abschnitte wie 500 Meter mit 0,5 g/t Au direkt von der Oberfläche weg (CEDDH-001) oder fast 580 Meter mit 0,5 g/t Au (CEDDH-002) lassen das Herz jedes Gold-Investors höherschlagen.

Quinchía Gold Project Deposits and Prospects, Quelle: Unternehmensnews vom 17.03.2026

Abbildung 1: Quinchía-Goldprojekt-Lagerstätten und Prospekte Quelle: Pressemitteilung 17.03.06

Das Team unter der Leitung von CEO Robert Vallis ist überzeugt, dass man hier erst an der Oberfläche eines massiven porphyrischen Goldsystems kratzt.

Ceibal liegt etwa 1 Kilometer südlich der Lagerstätte Miraflores und 1 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Tesorito und ist für Tiger ein Ziel mit höchster Priorität. Die vergangenen Bohrungen lieferten mehrere lange Goldabschnitte, was das potenzielle Ausmaß des Systems unterstreicht. Unser Phase-1-Programm soll die Kontinuität testen und den geologischen Rahmen verfeinern, um spätere Bohrungen zur Definition einer Mineralressource vorzubereiten.

Robert Vallis, Präsident und CEO

Besonders spannend für clevere Anleger: Der eigentliche "Motor" des Systems, der verursachende Intrusivporphyr, wurde bisher noch gar nicht durchteuft. Das aktuelle Programm ist darauf ausgelegt, die Kontinuität dieses gewaltigen Korridors zu testen und den Weg für eine zukünftige Mineralressource zu ebnen.

Highlights der historischen Bohrungen

Zwischen 2021 und 2022 schloss ein früherer Betreiber 8 Diamantbohrlöcher (HQ- und NQ-Durchmesser) mit einer Gesamtlänge von 5.433,76 Metern ab. Diese Programme meldeten lange Abschnitte mit porphyrischer Goldmineralisierung, darunter:

CEDDH-001: 500 m mit 0,5 g/t Au von der Oberfläche an.

500 m mit 0,5 g/t Au von der Oberfläche an. CEDDH-002: 579,1 m mit 0,5 g/t Au ab 7,5 m Tiefe , einschließlich 6 m mit 1,1 g/t Au und 6 m mit 1,5 g/t Au.

579,1 m mit 0,5 g/t Au ab 7,5 m Tiefe , einschließlich 6 m mit 1,1 g/t Au und 6 m mit 1,5 g/t Au. CEDDH-003: 466 m mit 0,4 g/t Au von der Oberfläche an.

466 m mit 0,4 g/t Au von der Oberfläche an. CEDDH-004: 362 m mit 0,4 g/t Au ab 2 m Tiefe.

362 m mit 0,4 g/t Au ab 2 m Tiefe.

Abbildung 2: Ceibal Target Area Plan Map Quelle: Pressemitteilung 17.03.06

Das Zielgebiet Ceibal fällt mit einer nahezu kreisförmigen Au-Cu-Mo-Bodenanomalie zusammen, die eine Fläche von etwa 800 x 600 Metern abdeckt. Es weist Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Tesorito auf, darunter die Lage innerhalb des Marmato-Störungskorridors und eine in Andesit eingebettete porphyrische Mineralisierung.

Zum Vergleich: Die Lagerstätte Tesorito beherbergt eine abgeleitete Mineralressource (Inferred) im Tagebau von 104 Millionen Tonnen mit 0,47 g/t Au (1,57 Mio. Unzen Gold).

Bisher haben Bohrungen bei Ceibal einen mindestens 300 Meter langen mineralisierten Korridor abgegrenzt, der in Richtung Nord-Nordwest weiterhin offen ist. Die Mineralisierung ist mit Aderungen vom Typ QM und M sowie Chlorit-Serizit-Überprägung assoziiert. Der verursachende Intrusivporphyr wurde bisher noch nicht durchteuft.

Nächste Schritte

Das Phase-1-Bohrprogramm von Tiger Gold soll:

Den Nord-Nordwest-Korridor systematisch testen. Die Kontinuität in der Tiefe bewerten. Die geologische Interpretation verfeinern, um ein größeres Phase-2-Programm vorzubereiten.

Deep-Porphyry-Effekt: Wenn aus einer großen Entdeckung etwas Großes wird

Diese Mobilisierung bei Ceibal ist jedoch nur ein Teil eines viel größeren, hochdynamischen Puzzles. Während die Bohrgeräte bei Ceibal gerade erst warmlaufen, zeigen aktuelle Daten aus anderen Teilen des Projekts bereits, wie massiv das Potenzial der gesamten Region tatsächlich ist. Die Strategie von Tiger Gold, mehrere Ziele parallel zu verfolgen, zahlt sich jetzt aus und bringt eine Dynamik in das Projekt, die den gesamten Investment-Case auf ein neues Level hebt.

Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) liefert vor kurzem genau die Art von Update, die im Rohstoffsektor oft den Schalter umlegt: weg von "groß und interessant" - hin zu "tiefer, heißer, potenziell systembildend". Denn das Unternehmen meldet neue Assay-Ergebnisse aus zwei Bohrlöchern im Tesorito-Teil des Quinchía-Projekts - und dabei sticht vor allem ein Punkt heraus, der erfahrene Geologen und Investoren gleichermaßen aufhorchen lässt: In der Tiefe taucht plötzlich eine Mineralisierung auf, die nicht typisch für das bisherige Tesorito-Modell ist - und genau deshalb so spannend wird.

Die jüngsten Ergebnisse aus dem Tesorito-Abschnitt untermauern die Vermutung, dass das System in der Tiefe an Komplexität und Gehalt gewinnt. Besonders das Bohrloch TSDH-71 lieferte hierbei signifikante Daten: In der Tiefe wurde ein breites Intervall von 89,96 Metern mit 0,9 g/t Gold durchteuft.

Die wahre Bedeutung liegt jedoch in den spezifischen Details dieses Abschnitts, die auf eine strukturelle Veränderung hindeuten:

Ein 16,9-Meter-Subintervall wies einen Gehalt von 2,3 g/t Gold auf, ergänzt durch 0,25% Kupfer und 158 ppm Molybdän .

wies einen Gehalt von auf, ergänzt durch und . Darin enthalten war ein hochgradigerer 6-Meter-Abschnitt mit 4,1 g/t Gold, 0,43% Kupfer und 302 ppm Molybdän.

Diese spezifische Au-Cu-Mo-Signatur ist für das bisherige Tesorito-Modell untypisch und wird vom Unternehmen als Indikator für eine potenzielle Feeder Zone (Zufuhrzone) interpretiert. Das Vorhandensein einer solchen Zone könnte darauf hindeuten, dass man sich dem "Zentrum" oder dem spekulativen Porphyr-Zubringer nähert, der das gesamte System speist. Sollte sich diese Interpretation durch weitere Bohrungen bestätigen, würde dies die bisherige Lagerstättenlogik auf eine neue Qualitätsstufe heben und das Potenzial für eine massive Erweiterung der Mineralisierung in der Tiefe eröffnen.

Tabelle 1: TSDH-70- und TSDH-71-Assay-Ergebnisse

Quelle: Unternehmensnews vom 24.02.2026 1. Alle zusammengesetzten Abschnitte werden über eine Mindestbohrlochlänge von 10 m bei einem minimalen längengewichteten Gehalt von 0,2 g/t Au angegeben, wobei eine aufeinanderfolgende interne Verdünnung von bis zu 10 m unterhalb des Cutoff-Gehalts zulässig ist.

Parallel zu den Tiefenerkenntnissen lieferte das Bohrloch TSDH-70 ein zweites, für die ökonomische Betrachtung sehr relevantes Signal. Hier wurden 79 Meter mit 0,6 g/t Gold in einer Tiefe von nur 2 Metern ab dem Bohrlochbeginn durchteuft. Diese oberflächennahe Mineralisierung stützt das Szenario eines potenziellen Tagebaus (Open-Pit) und ergänzt die tiefen Entdeckungen in idealer Weise.

In der Summe ergibt sich für das Quinchía-Projekt eine seltene Kombination: Während die bestehende Lagerstätte nahe der Oberfläche bestätigt und gefestigt wird, sorgen die neuen Funde in der Tiefe für eine völlig neue geologische Dynamik.

Quinchía Gold Project Deposits and Prospects, Quelle: Unternehmensnews vom 24.02.2026



Und genau deshalb lohnt sich jetzt der Blick auf das große Bild - denn Quinchía liegt nicht irgendwo, sondern im Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, in direkter Nachbarschaft zu bekannten Namen. Dort entscheidet am Ende nicht die lauteste Story, sondern die Kombination aus Skalierung, wirtschaftlicher Basis und dem Moment, in dem das System in der Tiefe "aufmacht" - und genau in diese Phase hinein fallen die frischen Bohrdaten.

Das Gesamtbild: Skalierbarkeit im Herzen eines Weltklasse-Gürtels

Vor diesem Hintergrund lohnt sich der Blick auf das große Ganze: Das Projekt Quinchía befindet sich nicht in einer isolierten Lage, sondern im renommierten Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens. In dieser produktiven Region entscheidet letztlich nicht die lauteste Marketing-Story über den Erfolg, sondern die belastbare Kombination aus Skalierbarkeit, einer soliden wirtschaftlichen Basis und dem präzisen Moment, in dem ein System in der Tiefe sein wahres Potenzial offenbart. Genau in diese entscheidende Phase fallen die aktuellen Daten der laufenden Bohrprogramme.

Kontinuität der Extraklasse: 307 Meter Mineralisierung

Dass das System bereits in den oberen Zonen außergewöhnliche Dimensionen aufweist, verdeutlichte bereits das Bohrloch TSDH-69, das im Rahmen der 10.000-Meter-Kampagne niedergebracht wurde. Die Ergebnisse unterstreichen die Mächtigkeit der Lagerstätte eindrucksvoll:

Massives Intervall: Der Bohrer durchteufte beeindruckende 307,1 Meter mit einem Goldgehalt von 0,7 g/t Au .

Der Bohrer durchteufte beeindruckende . Hochgradiger Kern: Innerhalb dieses breiten Abschnitts stießen die Geologen auf eine Zone von 82,7 Metern mit 1,4 g/t Au .

Innerhalb dieses breiten Abschnitts stießen die Geologen auf eine Zone von . Strategischer Vorteil: Diese Resultate bestätigen nicht nur die Ausdehnung der Mineralisierung, sondern festigen auch das Vertrauen in die geologische Modellierung des Projekts.

Plankarte der Bohrlöcherkragen und Schnittpositionen (1.135 m über dem Meeresspiegel des Blockmodells)

Diese Daten bilden das Fundament, auf dem Tiger Gold nun mit den neuen Bohrungen bei Ceibal und den Tiefen-Explorationen bei Tesorito aufbaut. Es geht nun darum, die einzelnen Puzzleteile zu einem der bedeutendsten Goldprojekte der Region zusammenzufügen.

Wirtschaftliche Kennzahlen und strategisches Wachstum

Die operative Stärke von Tiger Gold spiegelt sich in der parallelen Bearbeitung mehrerer Zielzonen wider. Während zwei Bohrgeräte bei Tesorito die bestehende Ressourcenbasis festigen , wurde bereits ein drittes Gerät auf das Ziel Dos Quebradas verlegt, um dort zusätzliche Potenziale zu erschließen. Das Projekt steht dabei auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament: Die aktuelle vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) unterstreicht die Robustheit des Vorhabens.

Besonders eindrucksvoll ist die Hebelwirkung bei einem starken Goldmarktumfeld. Die Modellrechnungen zeigen die enorme Sensitivität des Projektwerts gegenüber dem Goldpreis:

Bei einem Goldpreis von 2.650 USD weist das Projekt einen Nettobarwert (NPV) von 534 Millionen USD nach Steuern auf.

weist das Projekt einen Nettobarwert (NPV) von nach Steuern auf. Steigt der Goldpreis auf 4.500 USD , klettert dieser Wert laut Modell auf über 1.700 Millionen USD .

, klettert dieser Wert laut Modell auf über . Angesichts eines aktuellen Goldpreises von über 4.800 USD verdeutlicht dies das beträchtliche wirtschaftliche Potenzial, das in der Lagerstätte schlummert.

Ausblick: Ein kontinuierlicher Nachrichtenfluss

Anleger können in den kommenden Wochen mit einer hohen Frequenz an Neuigkeiten rechnen. Die Bohrungen laufen auf Hochtouren, und die Analyseergebnisse weiterer Bohrlöcher stehen unmittelbar bevor. Das übergeordnete Ziel von Tiger Gold Corp. ist es, die bestehenden abgeleiteten Ressourcen (Inferred Mineral Resources) durch systematische Infill- und Erweiterungsbohrungen in sicherere Kategorien aufzuwerten und das Projekt Quinchía konsequent in Richtung einer Machbarkeitsstudie zu führen.

Für Investoren, die den Fokus auf Projekte mit nachgewiesener Skalierbarkeit in einer der produktivsten Goldregionen der Welt legen, markiert die aktuelle Phase bei Tiger Gold einen entscheidenden strategischen Wendepunkt.

Research trifft Realität: Kursziel und operative Dynamik

Die aktuelle Entwicklung bei Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) wird auch von externen Analysten aufmerksam verfolgt. Nur wenige Tage nachdem ein unabhängiger Research-Report das Unternehmen erstmals mit einem "BUY"-Rating und einem Kursziel von 2,60 CA$ eingestuft hat, untermauert das Unternehmen diese Bewertung durch eine Serie operativer Fortschritte.

Wie die letzten Meldungen verdeutlichen, setzt Tiger Gold die Empfehlungen der Experten direkt in die Tat um. Die Mobilisierung des Bohrgeräts für das Ceibal-Target ist dabei der nächste logische Schritt einer konsequenten Expansionsstrategie. Während die Analysten das Potenzial des Projekts auf dem Papier bewertet haben, liefert das Unternehmen nun im Wochenrhythmus die operativen Belege dafür, dass dieses Potenzial systematisch erschlossen wird.

Analysten-Votum: Signifikantes Aufwärtspotenzial im Gold-Sektor

Während zahlreiche Titel im Goldsektor bereits deutliche Kurszuwächse verzeichnet haben, rückt Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) aktuell verstärkt in den Fokus institutioneller Beobachter. Ein wesentlicher Treiber für diese Aufmerksamkeit ist die jüngste Analyse von SCP Equity Research. Die Experten haben die Aktie erstmals mit einem klaren "BUY"-Rating und einem Kursziel von 2,60 CA$ eingestuft.

Der Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Erwartungshaltung der Analysten:

Attraktive Bewertung: Ausgehend von einem Aktienkurs von etwa 0,60 CA$ (Stand 18.03.2026) impliziert das Kursziel ein potenzielles Aufwärtspotenzial von über +333,33% .

Ausgehend von einem Aktienkurs von etwa (Stand 18.03.2026) impliziert das Kursziel ein potenzielles . Konservative Kalkulation: Bemerkenswert ist dabei, dass diese Prognosen bereits auf vorsichtigen Annahmen basieren und das volle Potenzial der neuen Tiefenbohrungen möglicherweise noch gar nicht vollständig abbilden.

Das Timing für Investoren ist strategisch günstig: Tiger Gold agiert aus einer Position der Stärke heraus. Mit einem voll finanzierten 10.000-Meter-Bohrprogramm, der klaren Zielsetzung zur Ressourcenerweiterung und der konsequenten Risikominimierung (De-Risking) steuert das Unternehmen zielgerichtet auf eine vorläufige Machbarkeitsstudie zu. Die nächsten operativen Impulse stehen unmittelbar bevor und könnten als Katalysator für die weitere Kursentwicklung dienen.

Quelle: SCP Equity Research

SCP Resource Finance: Expertise und fundierte Analyse

Das Kursziel und die aktuelle Investmentthese zu Tiger Gold basieren nicht auf flüchtigen Schätzungen, sondern auf einer detaillierten Analyse von SCP Resource Finance. Das spezialisierte Research- und Investmenthaus ist aus Sprott Asset Management hervorgegangen und hat sich weltweit einen Namen als Instanz für den Rohstoff- und Bergbausektor gemacht.

Was das Research von SCP so wertvoll macht, ist die tiefgreifende Expertise hinter den Zahlen:

Branchenfokus: SCP konzentriert sich ausschließlich auf global relevante Rohstoffsegmente. Das Team bewertet Explorer, Entwickler und Produzenten nach strengen fundamentalen, technischen und geologischen Kriterien.

SCP konzentriert sich ausschließlich auf global relevante Rohstoffsegmente. Das Team bewertet Explorer, Entwickler und Produzenten nach strengen fundamentalen, technischen und geologischen Kriterien. Expertise aus der Praxis: Viele Analysten bei SCP sind keine reinen Theoretiker, sondern kommen direkt aus der operativen Praxis. Ein Paradebeispiel ist der Head of Research North America, Brandon Gaspar . Als professioneller Geologe mit 14 Jahren Branchenerfahrung - unter anderem beim Branchenriesen Goldcorp - bringt er die nötige fachliche Tiefe mit, um Projekte wie Quinchía geologisch präzise einzuordnen.

Viele Analysten bei SCP sind keine reinen Theoretiker, sondern kommen direkt aus der operativen Praxis. Ein Paradebeispiel ist der Head of Research North America, . Als professioneller Geologe mit 14 Jahren Branchenerfahrung - unter anderem beim Branchenriesen - bringt er die nötige fachliche Tiefe mit, um Projekte wie Quinchía geologisch präzise einzuordnen. Analytische Tiefe: Die Berichte von SCP beleuchten umfassend sowohl finanzielle Faktoren als auch komplexe geologische Strukturen. In einem Sektor, in dem qualifizierte Analystenabdeckung oft rar gesät ist, bietet diese fundierte Studie einen verlässlichen Referenzpunkt für Investoren.

Die Kombination aus technischem Fachwissen und Kapitalmarkterfahrung macht die aktuelle Kaufempfehlung für Tiger Gold zu einem gewichtigen Signal. Wenn Experten mit diesem Hintergrund ein derart deutliches Aufwärtspotenzial identifizieren, unterstreicht dies die außergewöhnliche Qualität des kolumbianischen Projektportfolios.

Strategisches Highlight:

Ein entscheidender Faktor für Investoren ist der Reifegrad des Quinchía-Projekts. Im Gegensatz zu riskanten "Grassroots"-Projekten befindet sich Quinchía bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Das bedeutet für Tiger Gold: Das Risiko ist durch umfangreiche Vorarbeiten bereits signifikant reduziert. Die Kaufoption für das Projekt gilt angesichts der vorliegenden Daten zunehmend als Formsache.

Beeindruckende Ressourcenbasis: Tiger Gold kann bereits jetzt auf ein massives Fundament bauen:

Über 2 Millionen Unzen: Nachgewiesene und aktuelle Mineralressourcen gemäß dem strengen NI 43-101 Standard.

Nachgewiesene und aktuelle Mineralressourcen gemäß dem strengen NI 43-101 Standard. Zusätzliches Potenzial: Rund 500.000 Unzen an historischen Ressourcen erhöhen das Gesamtinventar auf über 2,5 Millionen Unzen Gold .

Rund 500.000 Unzen an historischen Ressourcen erhöhen das Gesamtinventar auf . Erfolgreiche Testphase: Dass es sich hier nicht um Spekulation handelt, belegen die bereits erfolgreich abgeschlossenen Testbohrungen. Es wurde nachgewiesen, dass Gold in beachtlichen Mengen vorhanden ist.

Strategische Lage in bester Nachbarschaft

Quinchía liegt im Epizentrum des ergiebigen Mid-Cauca-Gürtels, einer Region, die für ihre Multimillionen-Unzen-Vorkommen weltberühmt ist. Tiger Gold befindet sich hier in bester Gesellschaft, direkt neben namhaften Akteuren wie Collective Mining (Guayabales-Projekt) und Aris Mining (Marmato-Mine).

(Quelle: Tiger Gold)

Selbst im rohstoffreichen Kolumbien gilt der Mid-Cauca-Distrikt als das wichtigste Gold- und Kupfergebiet des Landes. Diese prominente Lage sorgt dafür, dass das Quinchía-Projekt innerhalb der Branche bereits eine hohe Bekanntheit genießt und als einer der kommenden Eckpfeiler der kolumbianischen Goldproduktion gilt.

Ein Standort der Superlative: In Gesellschaft von Gold-Giganten

Die Bedeutung des Mid-Cauca-Gürtels für die globale Goldproduktion kann kaum überschätzt werden. Seit Jahren wird in dieser Region erfolgreich Gold gefördert, und die Liste der dort entdeckten Vorkommen liest sich wie ein "Who is Who" der Bergbauindustrie. Dass Tiger Gold mit dem Quinchía-Projekt in genau diesem Korridor operiert, ist ein entscheidender strategischer Standortfaktor.

Um die Dimensionen zu verdeutlichen, in denen sich die Nachbarprojekte bewegen, lohnt ein Blick auf die gewaltigen Ressourcen im Mid-Cauca-Gebiet:

La Colosa (AngloGold Ashanti): 28 Mio. Unzen Gold

28 Mio. Unzen Gold Nuevo Chaquiro (AngloGold Ashanti): 7 Mio. Unzen Gold

7 Mio. Unzen Gold Marmato-Mine (Aris Mining): 6 Mio. Unzen Gold

6 Mio. Unzen Gold Buriticá-Mine (Zijin Mining): 5,2 Mio. Unzen Gold (sowie 21 Mio. Unzen Silber)

5,2 Mio. Unzen Gold (sowie 21 Mio. Unzen Silber) Gramalote (B2Gold): 5,2 Mio. Unzen Gold

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll: Der Mid-Cauca-Gürtel ist eine Region, die das Potenzial für Weltklasse-Lagerstätten im Multi-Millionen-Unzen-Bereich nicht nur verspricht, sondern bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Tiger Gold positioniert sich mit Quinchía inmitten dieses hochkarätigen Umfelds und profitiert von einer geologischen Struktur, die bereits die Entstehung einiger der größten Goldminen Südamerikas ermöglicht hat.

Der strategische Vorsprung: Über 2,1 Mio. Unzen Gold bereits offiziell bestätigt

Ein entscheidender Aspekt für die Bewertung von Tiger Gold Corp. (ISIN CA88673A1084 | WKN A41SVZ) ist die Tatsache, dass es sich hierbei keineswegs um ein hochspekulatives "Grassroots"-Projekt handelt. Während viele Junior-Explorer lediglich auf Vermutungen basieren, spielt Quinchía bereits in einer völlig anderen Liga. Das Projekt ist weit fortgeschritten, was das Investitionsrisiko im Vergleich zu frühen Explorationsphasen massiv reduziert.

Aktuelle Daten statt alter Hoffnungen:

NI 43-101 Konformität: Für das Projekt liegt bereits eine offizielle Ressourcenschätzung vor, die über 2,1 Millionen Unzen Gold über beide Hauptkategorien ausweist.

Für das Projekt liegt bereits eine offizielle Ressourcenschätzung vor, die über über beide Hauptkategorien ausweist. Brandaktuelle Zahlen: Diese Schätzung ist kein Relikt aus vergangenen Jahrzehnten, sondern hochaktuell - sie wurde erst am 31. Juli 2025 veröffentlicht.

Diese Schätzung ist kein Relikt aus vergangenen Jahrzehnten, sondern hochaktuell - sie wurde erst am veröffentlicht. Genehmigungsstatus: Für die Lagerstätte Miraflores wurde bereits 2024 die vollständige Genehmigung für den Untertagebau erteilt - ein Meilenstein, den viele Explorer nie erreichen.

Dies verschafft Tiger Gold einen entscheidenden Wissensvorsprung am Markt: Das Unternehmen ist zwar neu an der Börse, seine Projekte sind jedoch bereits "de-risked" und befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Damit hebt sich Tiger Gold deutlich von der Masse der Junior-Explorer ab, die oft noch Jahre von einer ersten Ressource oder Genehmigung entfernt sind.

Zusatzpotenzial: Die Ressourcenbasis ist erst der Anfang

Was die aktuelle Bewertung besonders spannend macht: Die Schätzung von 2,1 Millionen Unzen deckt bisher erst zwei Teilgebiete des gesamten Projekts ab - Miraflores und Tesorito. Dass bereits diese beiden Areale allein eine solch beachtliche Ressourcenbasis liefern, spricht für die außergewöhnliche Qualität des Bodens.

Das unentdeckte Potenzial: Historische Ressourcen in Reserve

Doch es kommt noch ein weiterer wertvoller Faktor hinzu: Für ein drittes Gebiet innerhalb des Quinchía-Projekts existiert bereits eine historische Ressource. Das bedeutet, dass die aktuelle NI 43-101-Schätzung lediglich das bereits "amtlich" bestätigte Fundament darstellt, während weitere bekannte Goldvorkommen noch darauf warten, in die moderne Kalkulation überführt zu werden.

(Quelle: Tiger Gold)

Zusammen mit den historischen Daten beläuft sich das Gesamtinventar auf über 2,5 Millionen Unzen Gold. Für Anleger bedeutet das: Tiger Gold startet nicht bei Null, sondern auf einem massiven Goldschatz, der durch die laufenden Bohrprogramme nun systematisch vergrößert und aufgewertet wird.

Hier ist die Umformulierung dieses vierten strategischen Punktes, der die konservative Planung und das enorme organische Wachstumspotenzial hervorhebt:

Wachstum mit Substanz: Warum 495.000 Unzen Gold noch "in der Hinterhand" liegen

Ein besonders spannender Aspekt der Investment-Story von Tiger Gold (WKN A41SVZ | ISIN CA88673A1084) ist das bewusste Understatement des Managements. Während viele Explorer dazu neigen, jede noch so vage Schätzung sofort in ihre offiziellen Zahlen aufzunehmen, verfolgt Tiger Gold eine betont konservative und seriöse Strategie.

Das versteckte Potenzial von Dos Quebradas:

Bewusster Verzicht: Das Management hat sich dazu entschieden, die 495.000 Unzen an historischen Schätzungen noch nicht in die aktuelle NI 43-101-Ressource aufzunehmen. Dies spricht für eine hohe Qualitätssicherung und eine langfristige Werthaltigkeit der Berichterstattung.

Das Management hat sich dazu entschieden, die noch nicht in die aktuelle NI 43-101-Ressource aufzunehmen. Dies spricht für eine hohe Qualitätssicherung und eine langfristige Werthaltigkeit der Berichterstattung. Geplante Aufwertung: Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass diese knapp halbe Million Unzen durch das aktuelle Bohrprogramm bei Dos Quebradas in eine moderne, offiziell bestätigte Ressource hochgestuft wird.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass diese knapp halbe Million Unzen durch das aktuelle Bohrprogramm bei Dos Quebradas in eine moderne, offiziell bestätigte Ressource hochgestuft wird. Raum für Überraschungen: Die historischen Daten basieren auf lediglich 19 Bohrlöchern. Da die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch in Streichrichtung weiterhin offen ist, besteht ein erhebliches Potenzial, in den bisher ungetesteten Zwischenräumen auf weitaus mehr Gold zu stoßen.

Ressourcen-Upgrade als Kurstreiber

Für Anleger ist diese Ausgangslage ideal: Tiger Gold besitzt die realistische Chance auf eine deutliche Erhöhung der bestehenden 2,1 Mio. Unzen Gold, ohne überhaupt ein völlig neues Gebiet explorieren zu müssen. Allein durch die Validierung bekannter Zonen kann die Ressourcenbasis massiv wachsen.

(Quelle: Tiger Gold)

In einem dynamischen Gold-Bullenmarkt wie dem jetzigen sind es oft genau diese "Ressourcen-Upgrades", die bei Small-Cap-Minenwerten für signifikante Neubewertungen und Kurssprünge sorgen. Tiger Gold positioniert sich hier als Unternehmen, das lieber durch handfeste Ergebnisse in der Tiefe überzeugt als durch reine Spekulation an der Oberfläche.

Der ökonomische Fahrplan: PEA bestätigt Profitabilitätspotenzial

Ein weiterer entscheidender Faktor, der Tiger Gold (WKN A41SVZ | ISIN CA88673A1084) von der Masse abhebt, ist die bereits vorliegende wirtschaftliche Erstbewertung. Während viele Explorer noch Jahre davon entfernt sind, überhaupt über die Wirtschaftlichkeit nachzudenken, hat Tiger Gold für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito bereits eine sogenannte PEA (Preliminary Economic Assessment) in der Tasche.

Der Weg zur eigenen Mine: Wo steht Tiger Gold? In der Bergbauwelt wird die ökonomische Belastbarkeit eines Projekts in drei aufsteigenden Stufen geprüft:

PEA (Vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung): Der wichtige erste Nachweis der Machbarkeit - CHECK! (Bereits abgeschlossen) PFS (Vorläufige Machbarkeitsstudie): Die nächste Phase der Präzisierung. FS (Endgültige Machbarkeitsstudie): Das finale grüne Licht für den Bau der Mine.

Dass Tiger Gold die erste Hürde bereits genommen hat, unterstreicht erneut den Status als fortgeschrittener Explorer. Die PEA dient als strategische Blaupause und zeigt schon jetzt - basierend auf nur zwei der vorhandenen Gebiete - exzellente wirtschaftliche Eckdaten.

Eine Blaupause für den Erfolg

Zwar sind die Ergebnisse einer PEA naturgemäß als vorläufige Prognosen zu verstehen, doch die vorliegenden Kennzahlen zeichnen ein hochspannendes Bild der Projektökonomie. Für Anleger bedeutet dies: Das Management von Tiger Gold spekuliert nicht nur auf geologische Funde, sondern arbeitet bereits mit einem konkreten wirtschaftlichen Fahrplan. Das Projekt Quinchía ist damit nicht nur ein geologisches Versprechen, sondern ein bereits ökonomisch skizziertes Bergbauvorhaben mit signifikantem Wertpotenzial.

Warum Tiger Gold aktuell eine außergewöhnliche Bewertungschance bietet

An dieser Stelle wird die Investment-Story für strategische Anleger besonders interessant. Die derzeitige Bewertung von Tiger Gold (WKN A41SVZ | ISIN CA88673A1084) spiegelt nicht die Qualität des Quinchía-Projekts wider, sondern ist das Ergebnis externer Faktoren. Dies eröffnet ein Zeitfenster für Investoren, die fundamentale Werte erkennen, bevor der breite Markt nachzieht.

Zwei Faktoren bestimmen die aktuelle Unterbewertung:

Aufbau des Bekanntheitsgrades: Als neues Unternehmen am Markt ist Tiger Gold noch nicht auf dem Radar der großen institutionellen Investoren. Die aktuelle News-Pipeline sorgt jedoch dafür, dass sich dieser Zustand gerade rasant ändert. Der "Kolumbien-Abschlag": Das Land ist reich an Rohstoffen, geriet jedoch nach den Präsidentschaftswahlen 2022 aufgrund der politischen Neuausrichtung unter Gustavo Petro bei internationalen Investoren zeitweise in Ungnade. Die Verunsicherung über die wirtschaftspolitische Richtung führte dazu, dass viele Anleger kolumbianische Minenwerte pauschal mieden.

Die Chance für antizyklische Anleger Genau hier liegt die Chance für gut informierte Börsianer. Während der Markt kolumbianische Projekte aufgrund der Vergangenheit oft noch mit einem pauschalen Risikoabschlag belegt, zeigt die operative Realität bei Tiger Gold ein ganz anderes Bild: Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, Genehmigungen werden erteilt und die geologischen Fakten sprechen eine deutliche Sprache.

In Kombination mit einem Goldpreis, der im Frühjahr 2026 aktuell die Marke von 4.800 USD/Unze erreicht hat, entsteht hier eine massive Diskrepanz zwischen dem inneren Wert des Unternehmens und seinem Börsenkurs. Wer den "Kolumbien-Faktor" richtig einordnet, erkennt in Tiger Gold eine Gelegenheit, erstklassige Gold-Ressourcen zu Preisen zu erwerben, die in anderen Jurisdiktionen längst der Vergangenheit angehören.

In einem Gold-Superzyklus, in dem viele etablierte Werte bereits neue Höchststände markiert haben, stellt sich für Privatanleger oft die Frage: Wo findet man noch unentdecktes Potenzial, bevor die großen Wall-Street-Institute das Feld übernehmen?

Tiger Gold (WKN A41SVZ | ISIN CA88673A1084) bietet hier eine seltene Konstellation. Während institutionelle Investoren oft erst einsteigen, wenn Projekte die finale Machbarkeitsstufe erreichen, bietet die aktuelle Phase des "De-Risking" und der Ressourcenerweiterung eine attraktive Einstiegsgelegenheit für risikobereite Anleger.

Wer die Dynamik des Rohstoffmarktes kennt, weiß, dass die größten Wertzuwächse oft in dem Moment entstehen, in dem ein fortgeschrittenes Projekt durch neue Bohrergebnisse und wirtschaftliche Studien massiv an Sichtbarkeit gewinnt. Mit dem Rückenwind eines starken Goldpreises und einer prall gefüllten News-Pipeline könnte Tiger Gold genau die Art von "Early-Stage"-Story sein, die das Portfolio in der aktuellen Marktphase entscheidend verstärkt.

Besuchen Sie auch die Webseite von Tiger Gold Corp. Anleger sollten die vollständigen und ausgewogenen Informationen in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf Sedar+ lesen, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Disclaimer und Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 17. März 2026 erstellt und am 19. März 2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Tiger Gold Corporation wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Tiger Gold Corporation entgeltlich entlohnt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationen zur Entdeckung einer Mineralressource oder -reserve führen werden.

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