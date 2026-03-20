Cham - Die aus einer Fusion entstandene Immobiliengesellschaft Cham Swiss Properties hat im neuen Kleid erstmals Zahlen vorgelegt. Im vergangenen Jahr fiel ein höheres Nettoergebnis aus dem Verkauf von Liegenschaften an, was den Gewinn stützte. Der Betriebsertrag der in diesem Jahr aus der Zusammenlegung der Cham Group mit der Ina Invest entstandenen Firma lag bei 140,6 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Da aber die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab