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WKN: A0N9B0 | ISIN: GB00B5ZN1N88 | Ticker-Symbol: S4VC
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23.03.26 | 09:22
7,800 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
FTSE-100
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SEGRO PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SEGRO PLC 5-Tage-Chart
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8,0008,05017:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AROUNDTOWN
AROUNDTOWN SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AROUNDTOWN SA2,288-1,89 %
BRITISH LAND COMPANY PLC4,070+0,30 %
LAND SECURITIES GROUP PLC6,200-3,12 %
LEG IMMOBILIEN SE54,60-3,96 %
PATRIZIA SE6,820-2,85 %
SEGRO PLC7,800-1,89 %
TAG IMMOBILIEN AG12,830-2,21 %
VONOVIA SE21,000-2,82 %
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