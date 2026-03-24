HUBER+SUHNER AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
24.03.2026
HUBER+SUHNER und Aurora Networks, ein Geschäftsbereich von Vistance Networks, arbeiten gemeinsam an einer Remote PHY-Lösung der nächsten Generation, welche Multi-Gigabit-Dienste, Zukunftssicherheit und die nachhaltige Erweiterung des Kabelnetzwerks von Vodafone umfassen wird.
Die beiden Technologieunternehmen werden Vodafone, einen führenden globalen Anbieter von Telekommunikationsdiensten, bei der Einführung verbesserter, praxiserprobter und innovativer Technologien in den Bereichen Distributed Access Architecture (DAA) und virtuelles Cable Model Termination System (vCMTS) unterstützen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2296396
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2296396 24.03.2026 CET/CEST