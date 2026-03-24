EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GRAMMER Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/jahresabschluesse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/annual-financial-statements/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/geschaeftsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/annual-reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GRAMMER Aktiengesellschaft
|Grammer-Allee 2
|92289 Ursensollen
|Deutschland
|Internet:
|www.grammer.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2296662 24.03.2026 CET/CEST
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