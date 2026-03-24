Mitteilung der DN Group AG:
DN Group AG beteiligt sich an WINDWISE / Weiterer Ausbau des Portfolios
Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") baut ihr Portfolio weiter aus und beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 20 % am Erneuerbare-Energien-Unternehmen WINDWISE GmbH. WINDWISE agiert im Bereich grundlastoptimierter Windenergieanlagen, die mit über 4.000 Volllaststunden pro Jahr eine signifikant höhere Netzauslastung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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