Nach zwischenzeitlich höheren Verlusten hat der DAX am Dienstag nahezu unverändert geschlossen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 22.636,91 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Mittwoch sieht deutlich freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 1,2 Prozent höher auf 22.900 Punkte.Ganz klar im Blickfeld bleiben dabei die Entwicklungen im Iran. Hier hat die Vorlage eines 15 Punkte umfassenden Plans zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die US-Regierung und der Ankündigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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