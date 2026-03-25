Sechs Jahre nach der ersten Präsentation eines E-Autokonzepts durch Sony ist das gemeinsam mit Honda entwickelte Elektroauto Afeela 1 Geschichte. Das Fahrzeug, das eine Playstation an Bord haben sollte, hätte 2026 auf den Markt kommen sollen. Im Januar 2020 hatte Sony auf der CES in Las Vegas überraschend ein eigenes E-Autokonzept vorgestellt. Beim Vision-S legte der Konzern viel Wert auf Sensoren für teilautonomes Fahren und ein hochwertiges Entertainmentsystem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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