Sony Honda Mobility (SHM) hat beschlossen, die Entwicklung und Markteinführung der beiden geplanten Afeela-Modelle einzustellen. Die beiden Unternehmen wollen die Gespräche über die Zukunft von SMH fortsetzen und "so bald wie möglich" bekanntgeben. Der jetzt von Sony Honda Mobility angekündigte Projektstopp betrifft die E-Limousine Afeela 1, die kurz vor der Serienfertigung stand, als auch das zweite Modell der Marke, das sich in der Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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