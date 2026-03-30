Uran-Turbo: Kursexplosion durch Effizienz? Wie Premier American Uranium den Projektwert jetzt mit technischer Brillanz verdoppeln will!

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Strategischer Vorsprung: Mit Fokus auf kapitalarme ISR-Projekte und einer klaren Bohrer-Logik für 2026 bietet PUR (WKN: A3ET9P) Anlegern eine seltene Chance, frühzeitig bei einem künftigen Uranproduzenten einzusteigen

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Branchen, die wirken, als würden sie "von allein" laufen. Und es gibt Branchen, in denen ausgerechnet dann Momentum entsteht, wenn sich Politik, Energiebedarf und knappe Lieferketten gleichzeitig bewegen. Der Uransektor gehört klar zur zweiten Kategorie.

Auch die zunehmende Instabilität in den Schlüsselregionen der fossilen Brennstoffförderung löst ein weltweites Umdenken aus: Versorgungssicherheit wird zur Priorität der nationalen Sicherheit. Angesichts fragiler Handelswege und einer volatilen Preisgestaltung bei Erdgas und Öl erlebt die Renaissance der Kernkraft eine beispiellose Beschleunigung. In diesem strategischen Vakuum positioniert sich Premier American Uranium (ISIN CA74048R1091 WKN: A3ET9P) als entscheidender Akteur, um die steigende Nachfrage durch heimische Ressourcen zu decken.

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- Im Auftrag von Premier American Uranium -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Spätestens seit der PDAC 2026 in Toronto ist spürbar: Das Thema ist wieder in der Mitte des Anleger-Interesses.

Im Gespräch mit Colin Healy, CEO von Premier American Uranium, kristallisiert sich eine Leitidee heraus: Wenn die USA sich mehr Selbstversorgung bei Uranen und Kernbrennstoff verschaffen wollen, dann reicht "irgendwann mal ein Projekt" nicht. Entscheidend wird, wie schnell Projekte in den Bau-/Produktionspfad kommen-und wie geschickt man sich dabei von Engpässen in der Lieferkette entkoppelt.

Woher kommt der Hype im Uransektor?

Healy nennt im Interview mit Marc Ollinger von Commodity TV als Kernfaktor für die US-Fokussierung eine Entwicklung, die Ende 2023/Anfang 2024 deutlich wurde: geopolitische Risiken machen die Abhängigkeit von externen Uranquellen zum strategischen Problem. Die USA verfügen über den größten Reaktorpark der Welt, decken aber einen Teil des Uranbedarfs nicht aus der eigenen Produktion. In Zahlen: Die USA konsumieren rund 47 Millionen Pfund Uran pro Jahr, produzieren aber weniger als 5%** ihres Bedarfs domestisch. Gleichzeitig verschiebt sich die Haltung gegenüber Kernenergie-hin zu Selbstversorgung und Resilienz.

Das macht den US-Markt aus seiner Sicht nicht nur attraktiv, sondern "nahezu zwangsläufig" zur Plattform, um Uranassets zu konsolidieren und weiterzuentwickeln.

Premier American Uranium: Was das Unternehmen 2025 gemacht hat-und warum 2026 so entscheidend ist

Premier American Uranium verfolgt laut CEO ein klares Prinzip: akquirieren, explorieren, entwickeln. Das Unternehmen ging im Dezember 2023 an die Börse; Healy kam im März 2024 hinzu. Seitdem erfolgten zwei zentrale Akquisitionen, die das Fundament für die aktuellen 2026-Katalysatoren gelegt haben.

New Mexico: Cebolleta - Das zuvor vorhandene Projekt hatte laut Aussage keine moderne Ressourcenschätzung . Nach der Übernahme folgten in relativ kurzer Zeit eine Ressourcenaktualisierung und eine PEA (Preliminary Economic Assessment).

- Das zuvor vorhandene Projekt hatte laut Aussage . Nach der Übernahme folgten in relativ kurzer Zeit eine und eine (Preliminary Economic Assessment). Wyoming: Nuclear Fuels - Ausbau der ISR-Fläche (In-Situ Recovery) . Insgesamt wurden 2024/2025 weit über 100.000 Feet gebohrt; und der Rhythmus soll 2026 fortgesetzt werden.

- Ausbau der . Insgesamt wurden 2024/2025 weit über gebohrt; und der Rhythmus soll 2026 fortgesetzt werden.

Quelle Premier American Uranium Damit ist das Setup für 2026 gesetzt: zwei Projekte, zwei Produktions-/Verarbeitungslogiken-und ein gemeinsames Ziel: de-risken, bis Investoren wieder deutlich mehr "Planbarkeit" in die Story sehen. Zwei Projekte, zwei Produktionswelten: ISR in Wyoming vs. konventioneller Pfad mit "heat bleach" in New Mexico Ein großer Teil der Differenzierung liegt nicht nur im Zielmetall, sondern im Weg zur Produktion . Healy beschreibt zwei Hauptmethoden:

ISR (In-Situ Recovery) - vor allem in Wyoming (unter der Oberfläche erzeugt und anschließend gelöstes Uran verarbeitet).

- vor allem in Wyoming (unter der Oberfläche erzeugt und anschließend gelöstes Uran verarbeitet). Konventioneller Bergbau - Cebolleta in New Mexico, mit einem Projektbild, das unterirdischen plus Open-Pit-Ansatz umfasst.

- Cebolleta in New Mexico, mit einem Projektbild, das umfasst. Beim Cebolleta-Projekt nennt er als fortgeschrittene Kennzahl: 27,4 Millionen kombinierten inferred & indicated resource, davon 75% indicated, plus ein wirtschaftlicher Rahmen von 1,4 Millionen Pfund pro Jahr über eine 13-jährige Mine Life-und damit eines der größten bislang "undeveloped" Uranprojekte in den USA.

Quelle Premier American Uranium

Doch die eigentliche technische Story steckt in einem Engpass-Thema: In den USA gibt es nur einen lizenzierten konventionellen Uran-Mill-Betrieb (White Mesa, Energy Fuels). Premier American Uranium will dieses Projekt deshalb-über eine PEA-Logik-von der alleinigen Abhängigkeit dieser Anlage entkoppeln.

Der Schlüssel ist das, was Healy als "heat bleach approach" beschreibt: Uran wird nach dem Leaching in Lösung gebracht, dann auf Resin geladen und anschließend als Resin-Material zu sechs bis sieben verarbeitungsfähigen Einrichtungen in den USA transportiert.

Übersetzt heißt das für Investoren: Die Hoffnung ist nicht nur, ein gutes Ressourcenprojekt zu besitzen, sondern auch einen flexibleren Weg durch die Prozesskette-wichtig, wenn die Nachfragekomponente in der Lieferkette irgendwann "zu spät" oder "zu knapp" wird.

Zulassungen und Fristen: Weshalb die nächsten zwei Jahre ein strategisches Zeitfenster darstellen

Bei vielen Uranstorys bleibt die gleiche Frage offen: Wann wird das Genehmigungs-/Permitting-Thema wirklich schneller? Der CEO wirkt hier optimistisch, nicht naiv-aber mit einem klaren Blick auf die Priorisierung der Bundesregierung.

Er sagt: Die USA treiben die Beschleunigung im Nuklearbereich insgesamt voran-von Reaktorseite bis zu höheren Stufen des Fuel-Cycle (u. a. Reaktor Construction, Financing, Enrichment). Daraus leitet er ab, dass auch bei Uran-Minenpermitting in den nächsten Monaten/Quartalen mit spürbarer Dynamik zu rechnen ist. Seine Erwartung: in den nächsten 24 Monaten.

Drill-Results 2025: Zwei Highlights - bester Cyclone-Bohrtreffer und 8-Meilen-Kontinuität bei KC

Wenn ein Unternehmen 2026 stark sein will, muss es 2025 auch "nachweisen" können. Healy nennt zwei technische Schwerpunkte.

Cyclone (Wyoming) : Ein kleineres Programm von etwa 17.000 Feet lieferte den besten Bohrloch-Treffer , den das Unternehmen dort bisher gesehen hat-als Bestätigung, dass die Geologie gut für Resource-Delineation sein könnte.

: Ein kleineres Programm von etwa lieferte den , den das Unternehmen dort bisher gesehen hat-als Bestätigung, dass die Geologie gut für Resource-Delineation sein könnte. KC (neue Akquisition 2025): Über 100.000 Feet Bohrmeter 2025. Ergebnis-Interpretation: Zwei Zonen im Osten der Fläche-Rustler und Stampede-zeigen Kontinuität als Teil eines acht Meilen langen Trends mit mehreren "roll fronts". In 2026 soll das Areal daher mit einem ähnlichen Drill-Umfang aggressiv weiter verfolgt werden.

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Quelle Premier American Uranium

Für Anleger ist diese Art von Kommunikation relevant, weil "Kontinuität" in ISR-/Uran-Logik häufig bedeutet: weniger Risiko, dass die Ressource ausbremst, weniger Risiko, dass die Geologie nur punktuell funktioniert.

Hebelwirkung durch De-Risking: Wie metallurgische Optimierungen den Projektwert verdoppeln könnten

Premier American Uranium (ISIN CA74048R1091 WKN: A3ET9P) macht bei Cebolleta den finanziellen Hebel greifbar. Die Strategie von CEO Colin Healy folgt dabei einer klaren Logik: Weg vom reinen Hoffen, hin zur gezielten Validierung wirtschaftlich entscheidender Parameter.

Im Zentrum steht die Optimierung der Uran-Gewinnungsrate (Recovery). Während die aktuelle Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) noch konservativ mit einer Rate von 80% kalkuliert, zielen die anstehenden Laboruntersuchungen und Column-Leach-Tests auf einen Bereich von 90% ab.

Die enorme Hebelwirkung dieser Steigerung:

Status Quo: Bei 80% Recovery beläuft sich der Nachsteuer-NPV auf ca. 84 Mio. USD .

Bei 80% Recovery beläuft sich der Nachsteuer-NPV auf ca. . Das Ziel: Eine Steigerung auf 90% könnte den Projektwert fast verdoppeln - auf bis zu 160 Mio. USD .

Eine Steigerung auf 90% könnte den Projektwert fast verdoppeln - auf bis zu . Effizienz: Laut Healy steht dieser massiven Wertsteigerung ein vergleichsweise geringer Investitionsaufwand von nur etwa 1 Mio. USD für das Testprogramm gegenüber.

Der Fahrplan zur Wertsteigerung: Bereits für 2026 ist das Abteufen genehmigter Kernbohrungen geplant. Das gewonnene Material wird in einem führenden US-Speziallabor langwierigen Column-Leach-Tests unterzogen. Bestätigen diese die erhofften Gewinnungsraten, bildet dies die Basis für ein offizielles Upgrade der PEA-Kennzahlen.

Dieses Vorgehen ist De-Risking in Reinform: Ein präzises technisches Programm, das den direkten Weg zu einer signifikanten Höherbewertung des Unternehmens ebnet.

Quelle Premier American Uranium

Finanzierung: "Cash in der Bank" statt Overhang - 15 Mio. USD Bought Deal

Jede Uranstory läuft irgendwann in die gleiche Realität: Drills kosten Geld, Labore kosten Geld, Permitting kostet Geduld. Healy sagt, Premier American Uranium sei dafür gut aufgestellt.

Das Unternehmen habe einen Bought deal über 15 Mio. USD abgeschlossen. Daraus ergibt sich laut Gesprächspartner eine Runway von etwa zwei Jahren und vor allem: der Abbau eines früheren Finanzierungsoverhangs.

Kostenindikationen, die Healy nennt:

100.000 Feet Bohrungen in Wyoming: etwa 4 Mio. USD .

Bohrungen in Wyoming: etwa . Arbeiten am Cebolleta -Projekt: rund 1 Mio. USD.

Damit will man 2026/2027 "aktiv" bleiben-und laut Aussage sogar zu den aktivsten Explorern in den USA gehören.

Die nächsten 6 bis 12 Monate: Metallurgie für Cebolleta und ein großflächiger KC-Ressourcenaufbau

Wenn man nur zwei Haupttreiber nennen müsste, wären es aus Healy-Sicht:

Aktualisierte metallurgische Testarbeit für Cebolleta, um die Economics neu zu bewerten.

für Cebolleta, um die Economics neu zu bewerten. Drill-Kampagne im KC-Projekt zwischen Rustler und Stampede mit erneut etwa 100.000 Feet, um zu zeigen, wie groß die Ressource sein könnte.

Genau diese Kombination-ein Laborthema mit Wertwirkung plus ein geologisches Thema mit Ressourcensignal-ist häufig der "Katalysator-Motor" im Junior-Segment.

Quelle Premier American Uranium

Das Fundament: Strategisches Aktionariat als Gütesiegel

Im Segment der Small- und Micro-Caps ist die Zusammensetzung des Orderbuchs weit mehr als eine bloße Liste von Namen - sie ist ein Indikator für die Belastbarkeit des Geschäftsmodells. Bei Premier American Uranium (ISIN CA74048R1091 WKN: A3ET9P) fungiert die Gesellschafterbasis als massiver Vertrauensanker, der Expertise, Kapitalzugang und strikte Management-Disziplin vereint. CEO Colin Healy bezeichnet diese Konstellation als "außergewöhnlich stark" - ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Marktkapitalisierungsklasse.

Die tragenden Säulen der Shareholder-Struktur:

Starke Kern-Aktionäre: Mit rund 20% bilden die Gründer und Schlüsselpersonen um SageMove das loyale Rückgrat, ergänzt durch die strategische Beteiligung der ISO Energy-Gruppe (ca. 8%) .

Mit rund bilden die Gründer und Schlüsselpersonen um das loyale Rückgrat, ergänzt durch die strategische Beteiligung der . Institutionelles Schwergewicht & Branchen-Know-how: Namhafte Branchengrößen wie Encore Energy und Mega Uranium sind fest investiert. Zudem bringt das Board direkte Verbindungen zu Sprott sowie operative Engineering-Expertise aus dem ISO Energy-Umfeld ein.

Namhafte Branchengrößen wie und sind fest investiert. Zudem bringt das Board direkte Verbindungen zu sowie operative Engineering-Expertise aus dem ISO Energy-Umfeld ein. Operative Synergien: Diese Besetzung sichert PUR nicht nur finanzielles Standing, sondern auch den direkten Zugriff auf spezialisiertes Uran-Know-how und ein erstklassiges Netzwerk in der Branche.

Warum das zählt: In einem volatilen Marktumfeld trennt die Qualität der Backer die Spreu vom Weizen. Die Präsenz von Branchen-Insidern und institutionellen Profis signalisiert, dass PUR nicht nur über erstklassige Projekte verfügt, sondern auch über die nötige "Firepower", um diese in die Produktion zu führen.

Quelle Premier American Uranium

Fazit: Cebolleta und Wyoming: Die zwei Hebel für den Durchbruch 2026

2026 wird zum Lackmustest für die wirtschaftliche Hebelwirkung von Premier American Uranium (ISIN CA74048R1091 WKN: A3ET9P). Das Unternehmen ist voll finanziert und bereit, theoretische Annahmen in harte Fakten zu verwandeln.

Während in Cebolleta eine potenzielle Erhöhung der Recovery-Rate auf 90% den wirtschaftlichen Rahmen sprengen könnte, liefert das Bohrprogramm in Wyoming die nötigen Daten zur Ressourcenausweitung. Das De-Risking-Konzept steht hier im Vordergrund: Wer im Uransektor als Gewinner hervorgehen will, muss operative Fortschritte exakt dort liefern, wo sie den größten Einfluss auf die Unternehmensbewertung haben.

Warum Premier American Uranium jetzt im Fokus steht

Niedrige Investitionskosten durch ISR-Technologie, erstklassige Standorte und politische Unterstützung bilden das Fundament für die Risikominimierung bei PUR. Premier American Uranium (ISIN CA74048R1091 WKN: A3ET9P) ist weit mehr als ein reiner Explorer - es ist ein angehender Produzent in einem Marktumfeld, das vor einer massiven Angebotslücke steht. Wer vom Uran-Superzyklus profitieren möchte, findet hier eine strategisch glänzend aufgestellte Investmentmöglichkeit in einem frühen Stadium.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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