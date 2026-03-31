EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
Pressemitteilung
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitserklärung für 2025
Salzbergen, 31. März 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihren Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen. Das vollständige Dokument inklusive Konzernlagebericht, Konzernabschluss und -anhang steht im Bereich "Publikationen" auf www.hur.com zum Download bereit.
Zeitgleich erscheint auch die Nachhaltigkeitserklärung 2025, für die wir uns erstmals an der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) orientiert haben. Auch hier erfolgt die Veröffentlichung im Bereich "Publikationen".
Kontakt:
Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Str. 8
|48499 Salzbergen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 43 218 321
|Fax:
|+49 (0)40 43 218 390
|E-Mail:
|investor.relations@hur.com
|Internet:
|www.hur.com
|ISIN:
|DE000A2E4T77
|WKN:
|A2E4T7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2300936
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300936 31.03.2026 CET/CEST