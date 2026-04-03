Der Energiehunger der Halbleiterindustrie wird zum strategischen Risiko, doch ASML sichert nun die Produktion der nächsten Chip-Generation ab. Gemeinsam mit dem Energieversorger RWE erweiterten die Niederländer am gestrigen Donnerstag ihre Kooperation, um die Werke in Veldhoven langfristig mit grünem Strom aus der Nordsee zu versorgen.Die Abhängigkeit der Chipindustrie von stabiler und sauberer Energie nimmt massiv zu. Besonders die neuen High-NA-EUV-Systeme von ASML gelten als extrem stromintensiv. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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