Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise explodieren, sie erreichen ein Plus von 60 % binnen Wochen. Die Inflation kehrt zurück. Was schützt Anleger jetzt am besten? Ölaktien wie Shell profitieren direkt vom Preisschock. Gold gab zuletzt nach, doch genau dieser Rücksetzer ist die Chance für mutige Käufer, bevor die Zinswende kommt. Immobilien bleiben solide, aber teuer und träge. Wir sehen uns mit Shell, Lahontan Gold und Vonovia aus jeder Kategorie ein Unternehmen an und beleuchten ihre aktuelle Situation.Den vollständigen Artikel lesen ...
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