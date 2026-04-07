Der Regionalversorger Enercity aus Hannover stellt sich an der Spitze des Geschäftes für erneuerbare Energien neu auf. Vom dänischen Konzern Orsted kommt Jörg Kubitza. Der derzeitige Deutschland-Geschäftsführer des dänischen Energieunternehmens Orsted (Ørsted), Jörg Kubitza, wird künftig das Erneuerbare Energien-Geschäft des Hannoverschen Versorgers Enercity verantworten. Wie Enercity mitteilte, wird der 55jährige spätestens zum 1. September 2026 die Position des CEO bei der 100-Prozent-Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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