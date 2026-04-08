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WKN: 868891 | ISIN: US3719011096 | Ticker-Symbol: GTX
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07.04.26 | 15:38
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GENTEX CORPORATION Chart 1 Jahr
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GENTEX CORPORATION 5-Tage-Chart
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18,43018,83008:22
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DBS GROUP
DBS GROUP HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DBS GROUP HOLDINGS LTD38,730-0,48 %
GENTEX CORPORATION18,395-0,16 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION47,600+2,15 %
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC4,8100,00 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA69,500,00 %
WATERSTONE FINANCIAL INC15,0000,00 %
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