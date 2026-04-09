Das F126-Fregattenprogramm steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung, da Rheinmetall eine mögliche Übernahme als Generalunternehmer prüft. Gleichzeitig bietet das milliardenschwere F127-Projekt Thyssenkrupp Marine Systems eine einmalige Wachstumschance ohne direkte Konkurrenz. Trotz starker Kennzahlen befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase, während kommende politische und operative Entscheidungen den weiteren Kursverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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