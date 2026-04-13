CEO-Interview: Storm Exploration - Drei aussichtsreiche Gold-Projekte + prall gefüllte Kassen!

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Nach dem Verkauf von Miminiska für 5,8 Mio. CAD richtet Storm Exploration den Fokus auf Gold Standard, Keezhik und Attwood - mit klaren Explorationsplänen für 2026.

Storm Exploration (WKN A41AH2 / TSXVSTRM) startet mit frischem Kapital und einem neu geschärften Fokus in die nächste Phase: Nach dem Verkauf des Miminiska-Projekts für 5,8 Mio. CAD richtet das Unternehmen seine Aufmerksamkeit jetzt ganz auf die Goldprojekte Gold Standard, Keezhik und Attwood.

Besonders spannend ist, dass Storm 2026 gezielte Explorationsprogramme plant, um neue hochgradige Ziele zu identifizieren. Geophysik, Probenahmen und geologische Kartierungen sollen dabei die Grundlage für die nächsten möglichen Entdeckungen schaffen.

Welche Chancen stecken in den drei Projekten? Und wie stark könnte Storm Exploration von der gestärkten Kasse und der neuen strategischen Ausrichtung profitieren?

Hier geht es zum Video-Interview mit CEO Bruce Counts:

https://goldinvest.de/video/storm-exploration-drei-aussichtsreiche-gold-projekte-und-prall-gefuellte-kassen/

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