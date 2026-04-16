Gold-Sensation bei Moss: Gold X2 sprengt alle Grenzen: 100m-Bohrtreffer & Top-PEA machen Moss zum neuen Gold-Giganten Kanadas?

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Während andere noch zögern, schaltet Gold X2 auf Angriff: 5 Bohrgeräte und eine bärenstarke PEA machen das Moss-Projekt zum Top-Favoriten 2026. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz in dieser einzigartigen Erfolgsstory!

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal gibt es im Rohstoffsektor genau diese Momente, in denen bei einem Projekt plötzlich mehrere Dinge gleichzeitig zusammenkommen: starke Wirtschaftlichkeit, wachsende Ressourcenbasis, überzeugende Bohrergebnisse und obendrein noch eine solide Finanzierung für die nächsten Entwicklungsschritte. Genau an diesem Punkt scheint Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) derzeit mit seinem Moss-Goldprojekt in Ontario angekommen zu sein.

Was Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) zu Beginn der Woche aus der QES-Zone ihres Vorzeigeprojekts "Moss" in Ontario vermeldet, ist nichts Geringeres als ein Paukenschlag für die gesamte Bergbaubranche. Wer bisher nur auf den nächsten großen Goldfund gewartet hat, kann jetzt aufhören zu suchen: Die veröffentlichten Bohrergebnisse sprengen alle Erwartungen und beweisen eindrucksvoll, dass wir hier erst an der Oberfläche eines wahren Giganten kratzen!

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- Im Auftrag von Gold X2 Mining -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Stellen Sie sich die schiere Dimension vor: Das Unternehmen hat eine massive Mineralisierung von sage und schreibe 100,75 Metern durchteuft - ein wahrer "Gold-Teppich", der sich mit einem Durchschnittsgehalt von 1,50 g/t Gold durch das Gestein zieht. Doch das ist erst der Anfang der Euphorie! Innerhalb dieses gewaltigen Abschnitts verbirgt sich ein hochgradiges Juwel, das Investorenherzen höherschlagen lässt: 14 Meter mit spektakulären 3,94 g/t Gold. Solche Werte in dieser Tiefe sind ein klarer Beleg für das explosive Potenzial, das in diesem Boden schlummert.

Der "Schlüssel zum Tresor": Warum diese Funde alles verändern

Das absolut Geniale an diesen Ergebnissen? Sie liegen direkt an der Basis der bisherigen Ressourcen-Planung (RPEEE-Tagebaugrube). Das bedeutet im Klartext: Die Goldzone ist nach unten hin sperrangelweit offen und zeigt eine Qualität, die den Weg für eine massive Erweiterung des Projekts ebnet. Ob eine tiefere Tagebaugrube oder der Sprung in den hochprofitablen Untertagebau - Gold X Mining hält jetzt alle Trümpfe in der Hand.

CEO Michael Henrichsen bringt es auf den Punkt: Die "Optionalität" des Moss-Projekts ist beispiellos. Und das Beste kommt erst noch: Das Unternehmen schaltet jetzt in den Angriffsmodus und erhöht die Anzahl der Bohrgeräte in Kürze von drei auf fünf! Wir blicken hier nicht nur auf eine Bestätigung, sondern auf eine aggressive Wachstumsstory für 2026, die gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt. Schnallen Sie sich an - die Reise zum nächsten Gold-Giganten hat gerade ihren bisher spannendsten Abschnitt erreicht!

Quelle Gold X2 Mining

Die Highlights auf einen Blick:

Massiver Volltreffer: 100,75 Meter mit 1,50 g/t Au ab einer Tiefe von 495 Metern.

100,75 Meter mit 1,50 g/t Au ab einer Tiefe von 495 Metern. Hochgradiger Kern: Sensationelle 14 Meter mit 3,94 g/t Au als Turbo für die Ressourcen-Qualität.

Sensationelle 14 Meter mit 3,94 g/t Au als Turbo für die Ressourcen-Qualität. Strategische Lage: Funde an der Basis der Grube eröffnen enormes Potenzial für Tiefenerweiterungen.

Funde an der Basis der Grube eröffnen enormes Potenzial für Tiefenerweiterungen. Aggressiver Ausbau: Erhöhung der Bohrkapazitäten auf 5 Geräte für massives Ressourcenwachstum im Jahr 2026.

Erhöhung der Bohrkapazitäten auf 5 Geräte für massives Ressourcenwachstum im Jahr 2026. Zukunftspotenzial: Klare Anzeichen für eine Untertage-Mineralisierung und Erweiterungschancen außerhalb der bisherigen Grenzen.

"Wir sind weiterhin sehr ermutigt durch unser Infill-Bohrprogramms, das auf den Boden der Tagebaugrube in der QES-Zone abzielt. Die großen Mächtigkeiten mit über 1 g/t Au mit höhergradigen Abschnitten von über 3 g/t Au verdeutlichen das Potenzial des Goldprojekts Moss. Wir prüfen die Möglichkeit, den Tagebau zu vertiefen und/oder mit Unterstützung weiterer Bohrungen Untertagebau-Szenarien zu verfolgen."

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2

Wachstums-Turbo gezündet: Eine erstklassige PEA und eine massive Ressourcen-Explosion katapultieren das Moss Goldprojekt in eine neue Liga!

Die jüngsten Unternehmensmeldungen haben es in sich. Eine neue vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) skizziert das Potenzial einer Mine, die zu den bedeutenderen Goldprojekten Kanadas zählen könnte. Parallel dazu wurde die Mineralressourcenschätzung deutlich angehoben. Und als wäre das noch nicht genug, hat das Unternehmen zusätzlich ein umfangreiches strategisches Finanzierungspaket auf den Weg gebracht.

Mit anderen Worten: Hier geht es nicht mehr nur um Hoffnung, sondern um handfeste Eckdaten, die das Projekt auf eine neue Stufe heben.

Eine PEA, die aufhorchen lässt

Der Kern der jüngsten Entwicklung ist die veröffentlichte PEA für das Moss-Goldprojekt. Solche Studien sind im Bergbausektor enorm wichtig, weil sie erstmals in strukturierter Form zeigen, welches wirtschaftliche Potenzial in einem Projekt stecken könnte. Noch ist das keine endgültige Machbarkeitsstudie, aber sie gibt einen belastbaren ersten Blick auf Produktion, Kosten, Kapitalbedarf und mögliche Renditen.

Und dieser erste Blick fällt bei Moss bemerkenswert stark aus.

Im Basisszenario, das mit einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze und einem Silberpreis von 35 US-Dollar je Unze rechnet, ergibt sich ein Nachsteuer-Nettobarwert (NPV) von 2,232 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt eine interne Verzinsung (IRR) von 22,1% sowie eine Amortisationszeit von 3,2 Jahren.

Schon diese Zahlen wirken beeindruckend. Noch spannender wird es aber bei einem Preisumfeld, das näher an den im Beitrag genannten realistischeren Spotniveaus liegt. Auf Basis von 4.600 US-Dollar je Unze Gold und 90 US-Dollar je Unze Silber steigt der Nachsteuer-NPV auf 6,578 Milliarden US-Dollar. Die IRR klettert auf 48,6%, während sich die Amortisationszeit auf nur rund ein Jahr verkürzt.

Das ist die Art von Hebelwirkung, die Goldprojekte in starken Edelmetallmärkten so faszinierend macht: Wenn die Kostenstruktur stimmt und die Ressource groß genug ist, können höhere Metallpreise die Wirtschaftlichkeit in völlig neue Dimensionen tragen.

Das Potenzial einer der größten Goldminen Kanadas?

Besonders bemerkenswert ist die Einordnung, die sich aus den PEA-Ergebnissen ableiten lässt: Moss könnte das Potenzial für eine der zehn größten Goldminen Kanadas besitzen.

Diese Aussage stützt sich nicht auf reine Fantasie, sondern auf die im Projektmodell hinterlegten Produktionsdaten. Geschätzt wird eine durchschnittliche jährliche Produktion von rund 265.000 Unzen Gold sowie 374.000 Unzen Silber über eine anfängliche Minenlaufzeit von 13,2 Jahren.

Für Investoren und Rohstoffinteressierte ist das ein entscheidender Punkt. Denn es macht einen erheblichen Unterschied, ob ein Projekt nur eine kleine, kurzlebige Nischenmine werden könnte oder ob es das Zeug zu einem relevanten Produzenten mit langfristigem Cashflow hat. Bei Moss deutet die aktuelle Projektplanung klar in die zweite Richtung.

Hinzu kommt: Eine Laufzeit von mehr als 13 Jahren ist im Rohstoffsektor nicht nur eine Zahl auf dem Papier. Sie kann die Grundlage für langfristige Planungssicherheit, stabile Produktionsprofile und potenziell eine deutlich höhere Unternehmensbewertung bilden.

Quelle: Unternehmenspräsenstation

Starke Margen und eine Kostenbasis im zweiten Quartil

Mindestens genauso wichtig wie die Produktionsmenge ist im Bergbau die Kostenfrage. Ein großes Projekt allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, ob es auch bei konservativeren Preisannahmen profitabel betrieben werden kann.

Auch hier liefert Moss ein starkes Bild:

Gesamtkosten (AISC): 1.188 US-Dollar je Unze Gold

Cash Kosten: 999 US-Dollar je Unze Gold

Damit würde sich das Projekt laut den genannten Angaben im zweiten Quartal der Kostenkurve einordnen. Das ist ein ausgesprochen positives Signal. Warum? Weil Projekte in den günstigeren Bereichen der Kostenkurve typischerweise widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität sind und in Hochpreisphasen besonders starke Margen erzielen können.

Gerade in einem Goldmarkt, der in den letzten Jahren deutlich an Dynamik gewonnen hat, entsteht daraus eine spannende Konstellation: Ein Projekt mit solider Kostenbasis kann von höheren Goldpreisen überproportional profitieren, ohne ausschließlich von ihnen abhängig zu sein.

Freier Cashflow in Milliardenhöhe

Wenn man die PEA-Zahlen weiterdenkt, landet man sehr schnell bei einem zentralen Thema: freiem Cashflow. Denn letztlich ist es genau das, worauf es ankommt. Hohe Produktion und gute Margen sind stark - aber der eigentliche Wert entsteht, wenn daraus über die Laufzeit der Mine erhebliche Mittelzuflüsse generiert werden.

Für Moss fällt auch dieser Teil der Kalkulation eindrucksvoll aus:

Bei 2.750 US-Dollar Gold wird ein freier Cashflow nach Steuern von 4,035 Milliarden US-Dollar über die Minenlebensdauer prognostiziert.

wird ein über die Minenlebensdauer prognostiziert. Bei 4.600 US-Dollar Gold steigt dieser Wert auf 10,466 Milliarden US-Dollar.

Diese Größenordnung zeigt, weshalb das Projekt derzeit so viel Aufmerksamkeit erhält. Denn sobald ein Projekt in die Milliardenregion beim potenziellen freien Cashflow vorstößt, rückt es automatisch in eine andere Liga. Es wird vom Explorations- oder Entwicklungswert zunehmend zu einer Story mit echter Minen-Dimension.

Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

Natürlich hat auch ein Projekt dieser Größenordnung seinen Preis. Die anfänglichen Kapitalkosten werden mit rund 2 Milliarden kanadischen Dollar veranschlagt.

Das ist ohne Frage eine große Zahl. Aber sie muss im Verhältnis zur Projektgröße betrachtet werden. Denn ein Vorhaben mit einer potenziellen Produktion von 265.000 Unzen Gold pro Jahr, einer Laufzeit von mehr als 13 Jahren und starkem Cashflow-Profil erfordert naturgemäß einen größeren Kapitaleinsatz als ein kleineres Nischenprojekt.

Entscheidend ist daher nicht die absolute Höhe des Kapitals allein, sondern das Verhältnis zwischen Anfangsinvestition und dem wirtschaftlichen Ertrag, der daraus entstehen kann. Und genau hier wirken die PEA-Daten zugunsten von Moss: schnelle Amortisation, starke Margen und hohe Cashflows machen den Kapitalbedarf deutlich besser einordbar.

Die Ressourcenbasis wächst kräftig

Ein weiteres Ausrufezeichen setzt die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Moss. Denn wirtschaftliche Bewertungen wirken immer dann besonders überzeugend, wenn sie auf einer kräftig wachsenden Ressourcenbasis aufbauen.

Die neuen Zahlen lauten:

Angezeigte Ressourcen

2,125 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,03 g/t Gold

mit einem Gehalt von 3,16 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,53 g/t Silber

mit einem Gehalt von enthalten in 64,3 Millionen Tonnen Gestein

Abgeleitete Ressourcen

3,91 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,97 g/t Gold

mit einem Gehalt von 6,273 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,55 g/t Silber

mit einem Gehalt von enthalten in 125,9 Millionen Tonnen Gestein

Besonders stark ist dabei der Zuwachs bei den angezeigten Unzen. Hier wurde ein Anstieg von 73% gemeldet. Das gelang nach neuen strukturellen und lithologischen Modellen sowie zusätzlichen Bohrungen im Jahr 2025.

Das ist weit mehr als nur eine kosmetische Verbesserung. Denn höhere angezeigte Ressourcen haben für die Projektentwicklung großes Gewicht. Sie können die Planbarkeit verbessern, das Vertrauen in die Lagerstätte erhöhen und spätere technische Studien auf eine robustere Basis stellen.

Quelle Unternehmenspräsentation

Warum der Ressourcenzuwachs so wichtig ist

Im Rohstoffsektor ist Wachstum nicht gleich Wachstum. Es macht einen enormen Unterschied, ob ein Unternehmen lediglich mehr Vermutungen sammelt oder ob es die Qualität und Sichtbarkeit einer Lagerstätte tatsächlich verbessert.

Der nun gemeldete Anstieg der angezeigten Ressourcen bei Moss deutet genau auf Letzteres hin. Wenn neue geologische Modelle und zusätzliche Bohrungen nicht nur mehr Material identifizieren, sondern zugleich die Lagerstätte besser definieren, steigt der strategische Wert eines Projekts meist deutlich an.

Das bedeutet:

Die Grundlage für spätere Studien wird robuster.

Die Planung der Mine kann präziser werden.

Die Chancen auf eine längere Minenlaufzeit oder verbesserte Wirtschaftlichkeit steigen.

Und genau das ist einer der spannendsten Punkte an der Moss-Story: Die aktuelle PEA bildet bereits ein starkes wirtschaftliches Bild ab, doch zugleich gibt es klare Perspektiven für weitere Verbesserungen.

Neue Bohrergebnisse aus der Hauptzone liefern zusätzliche Dynamik

Während PEA und Ressourcenupdate das große Bild schärfen, liefern die jüngsten Bohrergebnisse den operativen Unterbau dazu. Gold X2 Mining veröffentlichte die Untersuchungsergebnisse der letzten 11 Bohrlöcher aus dem Bohrprogramm in der Hauptzone von Moss.

Dabei wurden unter anderem folgende Treffer gemeldet:

73,8 Meter mit 1,30 g/t Gold , einschließlich 10,8 Meter mit 2,5 g/t Gold

, einschließlich 49 Meter mit 2,13 g/t Gold, einschließlich 15 Meter mit 3,43 g/t Gold und 3 Meter mit 12,4 g/t Gold

Solche Intervalle sind im Entwicklungsstadium eines Projekts besonders wertvoll, weil sie zeigen, dass die Lagerstätte nicht nur groß, sondern in Teilbereichen auch deutlich höhergradige Zonen enthalten kann. Genau diese Kombination aus Tonnage und lokalen höhergradigen Abschnitten kann für spätere Minenpläne enorm wichtig werden.

Es ist diese Mischung, die Rohstoffstories spannend macht: Ein Projekt braucht Größe, aber es braucht auch Qualität. Breite mineralisierte Abschnitte sorgen für Volumen, während höhergradige Teilzonen Flexibilität und wirtschaftliche Attraktivität erhöhen können.

115 Millionen Dollar Finanzierung: ein starkes Signal

Ein Projekt kann noch so gut aussehen - ohne Kapital gerät jede Entwicklung ins Stocken. Umso bedeutender ist die Nachricht, dass Gold X2 Mining ein nicht vermitteltes strategisches Investitionspaket in Höhe von rund 115 Millionen Dollar arrangiert hat.

Die Finanzierung setzt sich zusammen aus:

dem Verkauf und der Ausgabe von rund 75 Millionen Aktien zu einem Preis von 1,233 Dollar je Aktie

zu einem Preis von sowie 23,8 Millionen Einheiten zu einem Preis von 0,95 Dollar je Einheit

Der Erlös aus dem Einheitenangebot soll zur Weiterentwicklung des Moss-Goldprojekts verwendet werden. Damit gewinnt das Unternehmen nicht nur Liquidität, sondern vor allem operative Handlungsfähigkeit. Und genau das ist in dieser Phase entscheidend.

Denn sobald Ressourcen wachsen und Wirtschaftlichkeitsdaten überzeugen, beginnt die nächste Frage: Kann das Unternehmen die Entwicklung auch tatsächlich mit Nachdruck vorantreiben? Diese Finanzierung ist ein klares Indiz dafür, dass Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) genau dazu ansetzt.

AngloGold Ashanti steigt ein - und das ist bemerkenswert

Besonders spannend wird die Finanzierung durch die Beteiligung eines namhaften Branchenplayers. AngloGold Ashanti hat sich bereit erklärt, im Rahmen des Angebots insgesamt knapp 59 Millionen Stammaktien zu erwerben und wird damit rund 9,9% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien halten.

Allein diese Information sorgt für Aufmerksamkeit. Denn wenn ein international bekannter Goldproduzent sich in dieser Größenordnung beteiligt, wird das am Markt fast immer als starkes Vertrauenssignal interpretiert.

Zudem wurde vermeldet, dass sich ein nicht namentlich genannter Investor zum Erwerb von etwa 16,67 Millionen Stammaktien verpflichtet hat.

Das verleiht der Finanzierung zusätzliche Tiefe. Es geht also nicht um eine kleine Notmaßnahme, sondern um ein strategisch wirkendes Kapitalpaket mit bedeutender Investorenunterstützung.

Was diese Entwicklung für Moss bedeutet

Setzt man alle Bausteine zusammen, ergibt sich ein sehr rundes Bild:

eine starke PEA mit attraktiven Renditekennzahlen,

mit attraktiven Renditekennzahlen, eine deutlich gewachsene Ressourcenbasis ,

, neue Bohrergebnisse mit Substanz ,

, und ausreichend frisches Kapital für die nächsten Schritte.

Genau solche Kombinationen sind es, die aus einem interessanten Entwicklungsprojekt eine potenzielle Marktstory machen können. Nicht, weil bereits alles entschieden wäre. Sondern weil plötzlich mehrere zentrale Risiken gleichzeitig reduziert werden:

Das geologische Risiko nimmt durch Ressourcenwachstum und Bohrergebnisse ab.

Das wirtschaftliche Risiko wird durch eine überzeugende PEA besser greifbar.

Das Finanzierungsrisiko sinkt durch die Kapitalmaßnahme spürbar.

Und wenn das alles in einem robusten Edelmetallumfeld geschieht, entsteht eine Dynamik, die Anleger naturgemäß elektrisiert.

Perspektive auf weitere Verbesserungen und längere Minenlaufzeit

Was die Sache zusätzlich spannend macht: Die aktuelle PEA ist nicht zwingend das Ende der Entwicklung, sondern eher ein bedeutender Zwischenstand. Denn im Beitrag wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es klare Aussichten auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Leistung und auf eine Verlängerung der Minenlaufzeit gibt.

Das ist für langfristig orientierte Beobachter vielleicht sogar der wichtigste Satz überhaupt. Denn in erfolgreichen Rohstoffgeschichten ist die erste starke Studie oft nur der Anfang. Wenn weitere Bohrungen folgen, Ressourcen in höhere Kategorien überführt werden und die technische Planung verfeinert wird, kann sich das Projektbild Schritt für Schritt weiter verbessern.

Mit anderen Worten: Die aktuelle Bewertung des Potenzials könnte bereits stark sein - und trotzdem noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren.

Fazit: Bei Gold X2 Mining scheint es jetzt erst richtig loszugehen

Es gibt Unternehmensmeldungen, die man zur Kenntnis nimmt. Und es gibt solche, bei denen man sofort erkennt, dass hier etwas in Bewegung geraten ist. Gold X2 Mining liefert mit dem Moss-Goldprojekt derzeit eindeutig die zweite Kategorie.

Die neue PEA zeigt ein Projekt mit beeindruckender Größenordnung, solider Kostenstruktur und hoher Cashflow-Kraft. Die aktualisierte Ressourcenschätzung belegt, dass die Lagerstätte substanziell gewachsen ist. Die jüngsten Bohrergebnisse stärken zusätzlich das Vertrauen in die Qualität der Hauptzone. Und mit dem strategischen Finanzierungspaket über rund 115 Millionen Dollar verfügt das Unternehmen nun über das Kapital, um die Entwicklung mit Nachdruck voranzutreiben.

Besonders euphorisch stimmt dabei die Gesamtkonstellation: Top-PEA, Ressourcenerhöhung und ausreichend Cash für die Weiterentwicklung eines Projekts, das das Potenzial zu einem echten Weltklasse-Asset haben könnte.

Genau deshalb dürfte Gold X2 Mining (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) für viele Rohstoffanleger nun deutlich stärker auf dem Radar erscheinen. Denn wenn ein Projekt ökonomisch überzeugt, geologisch wächst und finanziell unterfüttert ist, dann kann aus einer spannenden Story sehr schnell eine echte Entwicklungsdynamik werden.

Sichern Sie sich Ihren Platz in der ersten Reihe der nächsten Gold-Ära! Während der breite Markt noch zögert, hat dieser Player das Spiel bereits für sich entschieden. Seien Sie dabei, bevor die Masse das Potenzial erkennt!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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