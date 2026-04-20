Der chinesische Batteriehersteller Sunwoda hat auf seinem Technologietag eine umfassende Produkt-Roadmap für Batterien angekündigt und dabei eine neue Generation von besonders schnell ladbaren Akkus vorgestellt, die eine Ladegeschwindigkeit von 15C erreichen sollen. Neben dem 15C-Akku hat Sunwoda auch Natrium-Ionen- und KI-integrierte Batteriesysteme angekündigt. Im Mittelpunkt der Vorstellung stand jedoch ganz klar die "Xingchi Supercharge Battery ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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