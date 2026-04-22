Reinach AG - Bei Montana Aerospace kommt es zu einem Rücktritt im Top-Management. Konzernchef Kai Arndt hat per sofort sein Amt niedergelegt. Konkrete Gründe werden nicht genannt. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden, heisst es lediglich in einer Mitteilung des Herstellers von Flugzeugkomponenten vom Mittwoch. Die Aufgaben des CEO übernehme vorerst das bestehende Managementteam. «Nach dem erfolgreichen Aufbau und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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