© Foto: DALL-EDie Aktie von Irisity ist zum Wochenstart regelrecht durch die Decke gegangen. Auslöser ist ein Auftrag über rund 1 Million US-Dollar von einem großen US-Flughafen. Reine Zocker-Rallye oder der Beginn einer Neubewertung?Der Grund für den Kurssprung ist schnell erklärt: Irisity hat einen Vertrag über 1.000 IRIS+ Enterprise-KI-Lizenzen abgeschlossen. Die unbefristete Lizenz ist mit einem verbindlichen mehrjährigen Software-Upgrade-Plan verbunden und soll an einem bedeutenden US-Flughafen eingesetzt werden. Das Auftragsvolumen liegt nach Unternehmensangaben bei rund 1 Million US-Dollar. Für einen Konzernriesen wäre das kaum mehr als eine Randnotiz. Für Irisity, dessen Börsenwert zuletzt nur im …Den vollständigen Artikel lesen
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