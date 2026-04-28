Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher Industries hat im ersten Quartal 2026 weniger Bestellungen erhalten als im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz ging klar zurück, wobei die negativen Währungseffekte bei beiden Kennziffern zu Buche schlugen. Die Nachfrage war aber so oder so verhalten. Konkret gingen die Aufträge um 8,9 Prozent auf 643 Millionen Franken zurück, wie der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen und Hydraulikkomponenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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