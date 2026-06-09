Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Noch wächst die Weltbevölkerung, gleichzeitig gibt es durch den Klimawandel, Pestizide und Bodenerosion erheblich Wachstumsprobleme für den Ausstoß der Landwirtschaft. Ohne die Agritech-Konzerne würde man die Menschheit wohl heute nicht ernähren können. Gleichzeitig sind nachhaltige Anbautechniken und Pflanzenschutzmittel gefragt, Smart Farming ist ein Trend und auch auf die Saat kommt es an. Daher blicken wir heute auf die Aktien von KWS Saat, MustGrow Biologics und Bucher Industries.
Enthaltene Werte: CA62822A1030,DE0007074007,CH0002432174Den vollständigen Artikel lesen ...
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