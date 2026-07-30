Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher Industries hat im ersten Halbjahr mit widrigen Bedingungen gekämpft. Auftragseingang und Umsatz schrumpften. Gleichzeitig musste das Unternehmen einen Gewinneinbruch hinnehmen. In den ersten sechs Monaten 2026 fiel der Umsatz um 4,3 Prozent auf 1,47 Millionen Franken, wie der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen oder Anlagen zur Herstellung von Säften am Donnerstag in einem Communiqué bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab