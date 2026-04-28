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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
28.04.26 | 18:42
59,25 Euro
+1,72 % +1,00
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
59,1059,2519:15
59,1059,2519:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAWAG GROUP AG148,70+1,57 %
ERSTE GROUP BANK AG100,70+1,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG80,20-6,20 %
OMV AG59,25+1,72 %
PALFINGER AG36,550-1,35 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG44,900+2,75 %
WOLFORD AG2,400-4,76 %
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