2 neue Käufe | Quallcomm: überzeugend, Uber: Super-Reise-App & BASF
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|BASF im Blickpunkt: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine klare Einschätzung dazu
|12:09
|BASF SE: Q1 übertrifft die Erwartungen, verschleiert jedoch die zugrunde liegende Schwäche - HALTEN.
|BASF verzeichnete im ersten Quartal eine moderate Übertreffung der angepassten EBITDA-Erwartungen, jedoch bleibt die Qualität schwach, hauptsächlich bedingt durch das Volumenwachstum (insbesondere aus...
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|12:06
|UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Das gesunkene operative Ergebnis (Ebit) liege über dem Konsens...
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|12:06
|CMC-Chefmarktanalyst Andreas Lipkow: "Nahost-Konflikt spielt den USA in die Karten" - Q1-Zahlen der Techs und DHL sowie BASF
|12:05
|Aktien Frankfurt: Dax dreht ins Plus - Ölpreise, Quartalszahlen, EZB im Fokus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer schwächeren Eröffnung im späteren Handelsverlauf ins Plus gedreht. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche...
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|11:54
|2 neue Käufe | Quallcomm: überzeugend, Uber: Super-Reise-App & BASF
|2 neue Käufe | Quallcomm: überzeugend, Uber: Super-Reise-App & BAS
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|08:54
|Uber-alles: Die KI-Spritze im Getriebe des Kapitalismus
|08:14
|Morning Briefing: Kleinanzeigen, DIY-Online-Händler, Sparsamkeit, Uber + Expedia ...
|08:11
|Uber macht den nächsten Schritt zur Super-Reise-App
|Oft wurde spekuliert, ob Uber Expedia übernimmt, um zur Super-Reise-App zu werden. Jetzt kommt es anders: Statt eines teuren Deals setzen die Konzerne auf eine Kooperation. Für Uber könnte das die günstigere...
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|05:42
|Uber Expands Into Travel With Hotel Bookings And New In-App Features
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