Vermutlich geht es im lauten Börsengetöse gerade unter. Aber tatsächlich entwickeln sich die Aktienkurse der so gescholtenen Automobilzulieferer momentan gar nicht mal so schlecht - und definitiv sehr viel besser als die Anteilscheine der großen Hersteller Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW. Jüngste Überraschung ist die im Kunststoffbereich wie etwa bei Stoßfängern tätige Polytec Holding aus dem österreichischen Hörsching in der Nähe von Linz. Eine Zeit lang war die Aktie auch hierzulande durchaus populär in der Spezialwerteszene. Wie die meisten Unternehmen aus der Branche musste aber auch Polytec ein Tal der Tränen durchschreiten und massiv Kapazitäten abbauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de