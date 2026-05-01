Die Börsen beschäftigten sich gestern mit den Nachwirkungen der jüngsten FED-Zinssignale sowie dem EZB-Entscheid, die Zinsen konstant zu halten. Am Euro-Geldmarkt soll es keine Zinserhöhung geben, obwohl die Inflationsdaten von über 3 % auf kommende Zinsschritte hindeuten und so die Stimmung etwas belasten. Die starken Tech-Quartalszahlen aus den USA sorgten aber dennoch für positive Impulse und konnten die Unsicherheit rund um Zins- und Konjunkturerwartungen etwas übertünchen. Neues gibt es auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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