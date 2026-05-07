Reinach - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat im ersten Quartal 2026 deutlich schwächer abgeschnitten als im Vorjahr. Dies ist allerdings auf den Verkauf des Energiesegments im vergangenen September zurückzuführen. Klammert man diesen Effekt aus, hat das Unternehmen zugelegt. Der Umsatz sank um fast 40 Prozent auf 248,2 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Auf einer like-for-like Basis legte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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